エクセルシオールvsフェイエノールト スタメン発表
[8.16 オランダ・エールディビジ第2節](スタディオン・ヴォウデステイン)
※25:45開始
<出場メンバー>
[エクセルシオール]
先発
GK 16 C. Raatsie
DF 4 C. Widell
DF 5 S. Henderikx
DF 12 A. Zagré
DF 17 N. Martens
MF 6 A. Carlén
MF 10 N. Naujoks
MF 11 G. de Regt
MF 21 Z. Booth
MF 30 D. Sanches Fernandes
FW 29 M. van Duinen
控え
GK 40 T. Holla
DF 2 I. Bronkhorst
DF 3 R. Meissen
MF 24 G. Cairo
MF 25 S. Middendorp
FW 7 Yoon Do-Young
FW 28 N. Groen
監督
Ruben den Uil
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 4 渡辺剛
DF 15 J. Bos
DF 21 アネル アフメドジッチ
DF 30 ジョルダン ラトンバ
MF 6 ファン・インボム
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 14 セム・スタイン
MF 16 L. Sauer
MF 23 A. Hadj Moussa
FW 9 上田綺世
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 39 L. Bossin
DF 2 バルト ニューコープ
DF 5 G. Smal
MF 10 C. Stengs
MF 28 O. Targhalline
MF 40 L. Valente
MF 47 T. Kraaijeveld
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 27 G. Diarra
FW 36 J. Slory
監督
ロビン・ファン・ペルシー
※25:45開始
<出場メンバー>
[エクセルシオール]
先発
GK 16 C. Raatsie
DF 4 C. Widell
DF 5 S. Henderikx
DF 12 A. Zagré
DF 17 N. Martens
MF 6 A. Carlén
MF 10 N. Naujoks
MF 11 G. de Regt
MF 21 Z. Booth
FW 29 M. van Duinen
控え
GK 40 T. Holla
DF 2 I. Bronkhorst
DF 3 R. Meissen
MF 24 G. Cairo
MF 25 S. Middendorp
FW 7 Yoon Do-Young
FW 28 N. Groen
監督
Ruben den Uil
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 4 渡辺剛
DF 15 J. Bos
DF 21 アネル アフメドジッチ
DF 30 ジョルダン ラトンバ
MF 6 ファン・インボム
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 14 セム・スタイン
MF 16 L. Sauer
MF 23 A. Hadj Moussa
FW 9 上田綺世
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 39 L. Bossin
DF 2 バルト ニューコープ
DF 5 G. Smal
MF 10 C. Stengs
MF 28 O. Targhalline
MF 40 L. Valente
MF 47 T. Kraaijeveld
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 27 G. Diarra
FW 36 J. Slory
監督
ロビン・ファン・ペルシー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります