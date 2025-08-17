[8.16 オランダ・エールディビジ第2節](スタディオン・ヴォウデステイン)

※25:45開始

<出場メンバー>

[エクセルシオール]

先発

GK 16 C. Raatsie

DF 4 C. Widell

DF 5 S. Henderikx

DF 12 A. Zagré

DF 17 N. Martens

MF 6 A. Carlén

MF 10 N. Naujoks

MF 11 G. de Regt

MF 21 Z. Booth

MF 30 D. Sanches Fernandes

FW 29 M. van Duinen

控え

GK 40 T. Holla

DF 2 I. Bronkhorst

DF 3 R. Meissen

MF 24 G. Cairo

MF 25 S. Middendorp

FW 7 Yoon Do-Young

FW 28 N. Groen

監督

Ruben den Uil

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 4 渡辺剛

DF 15 J. Bos

DF 21 アネル アフメドジッチ

DF 30 ジョルダン ラトンバ

MF 6 ファン・インボム

MF 8 クインテン・ティンバー

MF 14 セム・スタイン

MF 16 L. Sauer

MF 23 A. Hadj Moussa

FW 9 上田綺世

控え

GK 1 ジュスティン バイロー

GK 39 L. Bossin

DF 2 バルト ニューコープ

DF 5 G. Smal

MF 10 C. Stengs

MF 28 O. Targhalline

MF 40 L. Valente

MF 47 T. Kraaijeveld

FW 11 ゴンサロ・ボルジェス

FW 17 キャスパー・テングステット

FW 27 G. Diarra

FW 36 J. Slory

監督

ロビン・ファン・ペルシー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります