気象台は、午前1時33分に、洪水警報を森町に発表しました。

西部では、17日明け方まで土砂災害に警戒してください。中部では、17日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。東部、西部では、17日明け方まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■浜松市南部
□大雨警報
・土砂災害
　17日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■浜松市北部
□大雨警報
・土砂災害
　17日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■沼津市
□洪水警報
　17日明け方にかけて警戒

■島田市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　17日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　30mm

■磐田市
□大雨警報
・土砂災害
　17日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　35mm

■掛川市
□大雨警報
・土砂災害
　17日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　25mm

■藤枝市
□大雨警報
・浸水
　17日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　30mm

■森町
□大雨警報
・土砂災害
　17日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　20mm

□洪水警報【発表】
　17日明け方にかけて警戒