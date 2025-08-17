【洪水警報】静岡県・森町に発表 17日01:33時点
気象台は、午前1時33分に、洪水警報を森町に発表しました。
西部では、17日明け方まで土砂災害に警戒してください。中部では、17日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。東部、西部では、17日明け方まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■浜松市南部
□大雨警報
・土砂災害
17日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■浜松市北部
□大雨警報
・土砂災害
17日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
17日明け方にかけて警戒
■島田市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
17日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
■磐田市
□大雨警報
・土砂災害
17日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 35mm
■掛川市
□大雨警報
・土砂災害
17日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 25mm
■藤枝市
□大雨警報
・浸水
17日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
■森町
□大雨警報
・土砂災害
17日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 20mm
□洪水警報【発表】
17日明け方にかけて警戒