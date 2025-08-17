【niko and ...のスニーカー】が優秀！「厚底なのに疲れにくい」「さっと履いてさっと脱げる」

大人コーデにも合わせやすく、気負わず履きやすい【niko and ...（ニコアンド）】のスニーカーに注目！ トレンド感がありながら履き心地もよさそうな、特におすすめのスニーカーをピックアップします。この夏たっぷり活躍させたい、自分らしい一足を見つけてみて。

歩きやすさもトレンド感も欲張れる「厚底スニーカー」

【niko and ...】「オリジナルボリュームソールスニーカー」\5,990（税込）

公式オンラインストアで「軽い！ 歩きやすい！ 疲れにくい！ 毎日履きたくなる」と紹介されている、厚底スニーカー。見た目はボリュームがありながらも、軽量ソールとクッション性のある中敷きで快適に履けそう。メッシュ素材で通気性もよく、長時間履いても蒸れにくいのがうれしいポイントです。パンツにもスカートにも合わせやすく、きれいめコーデのハズしとしても活躍の予感！

印象を変えて楽しめる2WAYデザインが魅力「フラップ付きスニーカー」

【niko and ...】「オリジナルフラップ付きスニーカー」\6,600（税込）

目を引くシルバーに、大きめのフラップデザインがアクセント。フラップは取り外し可能で、すっきり見せたい日も、足元にボリュームを出したい日も楽しめる一足です。「軽くて柔らかい履き心地」（公式オンラインストアより）と、程よい厚みのソールで歩きやすさも◎ 抗菌消臭機能付きなのも、高ポイント。シンプルコーデのアクセントにしたい、遊び心あるスニーカーです。

脱ぎ履きラクチンで差し色にもなる！「ギャザースニーカー」

【niko and ...】「オリジナルOTギャザースニーカー」\5,990（税込）

履き口のギャザーやゴム紐仕様によって「さっと履いてさっと脱げる！」（公式オンラインストアより）のが魅力。軽くてやわらかな素材感と、低反発のカップインソールのおかげで足にやさしくフィットしそう。抗菌消臭・撥水と、夏に頼れる機能付き。存在感のある配色は、シンプルコーデの差し色にもおすすめです。

異素材 & 厚底で存在感大！「ベルトスニーカー」

【niko and ...】「オリジナル切り替えソールベルトスニーカー」\6,990（税込）

定番人気のベルトスニーカーが、デザイン性をプラスしてアップデート。切り替えソールや異素材のコンビ使いが足元に程よい存在感を添えてくれます。公式オンラインストア曰く「クッション性があり、歩きやすい」うえ、ゴム仕様のベルトで「脱ぎ履きがラクチン」というのも魅力です。抗菌消臭機能付きで、日常から旅行まで幅広いシーンに重宝しそう。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K