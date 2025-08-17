◇イングランド・プレミアリーグ開幕戦 ブライトン1ー1フラム（2025年8月16日 ブライトン）

ブライトンの日本代表MF三笘薫（28）は16日、本拠でのフラム戦に先発出場。2シーズン連続の開幕戦ゴールとはならなかったが後半38分までプレーし攻守に奮闘。しかし試合は勝利を目前にした後半アディショナルタイムにまさかの失点を喫し、1ー1の引き分けに終わった。

世界最高峰のサッカープロリーグ「イングランド・プレミアリーグ」は15日に開幕。第1節2日目に登場したブライトンは本拠でフラムと激突。加入4季目となった三笘は定位置の中盤左サイドでスタメン起用された。

三笘は積極的にゴール前へ顔を出すと前半28分、MFオライリーの右からのクロスにファーサイドで頭を合わせたがわずかに枠の上。本拠スタジアムは惜しい場面に沸いた。

後半15分、相手へのタックルでイエローカードを受けるなど高い守備意識を見せ奮闘。同20分にはカウンターからボールを受け、ゴール前に迫り粘りながら味方へ繋げたが、FWミンテのシュートは枠の外。後半38分までプレーするも得点には絡めず2シーズン連続の開幕弾とはならなかった。

試合は後半10分、FWリュテールがエリア内で倒されPKを獲得。この絶好機をMFオライリーが確実に決め先制ゴール。しかし、後半アディショナルタイムに失点し1ー1の引き分けに終わった。