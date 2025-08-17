気象台は、午前0時53分に、大雨警報（土砂災害）を掛川市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】静岡県・掛川市に発表 17日00:53時点

西部では、17日明け方まで土砂災害に警戒してください。中部では、17日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。東部では、17日明け方まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■浜松市南部

□大雨警報

・土砂災害

17日明け方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 40mm



■浜松市北部

□大雨警報

・土砂災害

17日明け方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 40mm





■沼津市□洪水警報17日明け方にかけて警戒■島田市□大雨警報・土砂災害・浸水17日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 30mm■磐田市□大雨警報・土砂災害17日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 35mm■掛川市□大雨警報【発表】・土砂災害17日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 25mm■藤枝市□大雨警報・浸水17日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 30mm■森町□大雨警報・土砂災害17日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 20mm