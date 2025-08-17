Uターンラッシュがピークに 鉄道・空の便・高速道路で混雑
お盆休みを帰省や旅行先で過ごした人のUターンラッシュが、ピークを迎えています。
伊豆に行った人
「カニとか魚捕まえた」
大阪に行った人
「大阪・関西万博、観光とか行ってました」
大阪でお祭りに行った人
「たのしかったでーす」
JR各社によりますと、新幹線の上り列車の予約は17日がピークだということです。
一方、空港もお盆を海外やふるさとなどで過ごした人々でにぎわっています。
スペインに行った人
「パエリアたくさん食べました。全然違いました。おいしかったです」
LAに行った人
「大谷さんの試合をみて、ディズニー行ってきました。ホームラン打っているところ見られました」
沖縄に行った人
「海に行ったり、お土産買ったり、けっこう充実していました」
島根に行った人
「田舎に帰って、２週間くらいいました。久しぶりに会えてうれしかった」
海外からの帰国便は16日が混雑のピークで、国内線は日本航空が16日と17日が上りのピークとなっています。
高速道路の上り線は16日が渋滞のピークで、夕方、中央道などで20キロ近い渋滞が発生しました。高速道路各社によりますと、お盆休み最終日の17日も中央道で30キロ、関越道で25キロ、東名で20キロなどの渋滞が予想されています。