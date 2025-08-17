【Lee×URBAN RESEARCH】定番101が100周年！6レーベル別注ブラックジーンズ登場

ジーンズブランドLeeの定番モデル＜101＞が誕生から100周年を迎え、URBAN RESEARCHグループ全6レーベルとのスペシャルコラボ続編が登場。今回は春夏で好評だった企画を“ブラックジーンズ”で刷新。レーベルごとに個性あふれるシルエットやディテールを落とし込み、同じブラックでも全く違う魅力を放ちます。8月8日(金)より全国各店舗で発売開始です。

ワイドからテーパードまで！全レーベルの別注モデル

URBAN RESEARCH MEN



「別注Lee 101 COWBOY PANTS」16,500円(税込)／BLACK ONEWASH・BLACK USED／28～36

URBAN RESEARCH WOMEN



「別注Lee 101 BAGGY PANTS」15,400円(税込)／淡BLACK・BLACK／XS～L

URBAN RESEARCH DOORS MEN



「別注Lee 101 JACKET」19,800円(税込)／BLACK ONEWASH・BLACK USED／38～42

「別注Lee 101 STRAIGHT PANTS」15,400円(税込)／BLACK ONEWASH・BLACK USED／28～36

URBAN RESEARCH DOORS WOMEN



「別注Lee 101 STRAIGHT PANTS」14,850円(税込)／淡BLACK・BLACK／XS～L

個性派シルエットも♡バレルやショート丈もラインナップ

URBAN RESEARCH ROSSO



「別注Lee 101 JACKET」16,500円(税込)／BLK ONEWASH／FREE

「別注Lee 101 SHORT JACKET」16,500円(税込)／BLK ONEWASH／SHORT

KBF



「別注Lee 101 BARREL PANTS」12,650円(税込)／BLACK／XS～M

SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH



「別注Lee 101 WIDE PANTS」11,550円(税込)／BLACK USED・BROWN／S・M

URBAN RESEARCH Sonny Label



「別注Lee 101 TAPERED PANTS」12,650円(税込)／GRAY USED／XS～M

発売は8月8日(金)！オンライン限定コンテンツも

今回のコレクションはURBAN RESEARCH各店舗およびオンラインストアで展開。

8月21日(木)にはオンライン限定のスペシャルコンテンツも公開予定です。一部店舗では発売日が異なる場合があるため、事前チェックがおすすめ。

100周年の特別なブラックをあなたに

Leeの歴史とURBAN RESEARCHの多彩な感性が交差した、今回限りの別注ブラックジーンズ。

カジュアルからモードまで自在に着こなせるバリエーションは、どれも長く愛用できる逸品です。あなたのワードローブに寄り添う一本を、この機会に見つけてください♡