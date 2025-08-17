16日未明、愛知県豊田市でバイクとカモシカとみられる動物が衝突する事故があり、バイクを運転していた20歳の男性が死亡しました。

【写真を見る】バイクが絡む２つの死亡事故 愛知・豊田市でカモシカとみられる動物と衝突…バイクの男性（20）死亡 岐阜・海津市の堤防道路で大型トラックと正面衝突…バイクの男性（53）死亡

16日午前3時45分ごろ、愛知県豊田市広幡町の猿投グリーンロード（下り線）で、市内に住む20歳の専門学校生の男性が運転するバイクと、カモシカとみられる動物が衝突し、バイクが転倒しました。

警察によりますと、この事故で男性は胸を強く打ち、搬送先の病院で約1時間半後に死亡が確認されました。また、バイクの後ろに乗っていた女性は重傷ですが、命に別状はないということです。

岐阜県ではこのほか、16日午前7時ごろ、海津市海津町大和田の長良川右岸の堤防道路で、三重県四日市市の53歳の男性会社員が運転するバイクと、岐阜県各務原市の64歳の男性会社員が運転する大型トラックが正面衝突しました。

警察によりますと、この事故で、バイクを運転していた男性は胸などを強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認されました。

現場の堤防道路は、センターラインのある片側一車線の道路で、警察はバイクと大型トラックのいずれかがセンターラインをはみ出した可能性が高いとみて、事故の原因を詳しく調べています。