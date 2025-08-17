¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×18ÅÔÉÜ¸©¤ËÈ¯É½¡¡´ØÅìÃÏÊý¤Ç¤Ï9Æü¤Ö¤ê
Á´¹ñÅª¤Ë¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢´Ä¶¾Ê¤Èµ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢¤¤ç¤¦18¤ÎÅÔÉÜ¸©¤Ë¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÅìÃÏÊý¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£·î8Æü°ÊÍè¡¢9Æü¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
´Ä¶¾Ê¤Èµ¤¾ÝÄ£¤Ï¤¤ç¤¦¡¢18¤ÎÅÔÉÜ¸©¤Ç¡Ö½ë¤µ»Ø¿ô¡×¤¬33°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢Ç®Ãæ¾É¤Î´í¸±À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯¤Ê¤ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å5»þ¤´¤í¡¢¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤òÅ¬ÀÚ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤³¤Þ¤á¤ËµÙ·Æ¤ò¼è¤Ã¤Æ¿åÊ¬¤ä±öÊ¬¤òÊäµë¤¹¤ë¤Û¤«¡¢½ë¤µ¤Ë¼å¤¤¹âÎð¼Ô¤ä¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤Ê¤É¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢¢§Á°¶¶»Ô¤Ç38¡î¢§ºë¶Ì¸©¤Î·§Ã«»Ô¤Ç37¡î¢§¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ç36¡î¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£