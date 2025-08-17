²ÃÆ£¹À¼¡¡¡£²ºÐ¾å¤ÎÁêÊý¡Ö»³¤µ¤ó¡×¤¬¡Ö»³ËÜ¡×¸Æ¤Ó¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡Ö¥Í¥¿ºî¤ê¤ÇÅÓÃæ¤«¤é¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡×¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤¬¼«¿È¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë£±£¶ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÁêÊý¡¦»³ËÜ·½°í¤È¤Î´Ø·¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤¬¶¦±é¼Ô¤Î¡Ö¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡×¤Î¹â¶¶ÌÐÍº¤Ë¡Ö²ò»¶¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö²ò»¶¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£ÁêÊý¤ÎÈ¬ÌÚ¿¿À¡¤Ï³Ø¹»¤«¤é¤ÎÀèÇÚ¤À¤¬¡ÖÀèÇÚ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Æ¥Í¥¿¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÊ¢Î©¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¤ªÁ°¡¢¸À¤¤Êýµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¤è¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²ò»¶¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÃÆ£¤âÁêÊý¤Î»³ËÜ¤Ï£²ºÐ¾å¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»³¤µ¤ó¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤ì¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¥Í¥¿£²¿Í¤ÇºÇ½é¤Ïºî¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÅÓÃæ¤«¤é»³ËÜ¤¬¥Ú¥ó¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ²¶¤¬¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½ñ¤½Ð¤·¤¿¤Î¤è¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤«¤é»³ËÜ¤Ã¤Æ¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤¤Í¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£