¡¡¥¹¥¤¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè£·£¸²ó¥í¥«¥ë¥Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç£±£¶Æü¡¢»°Âð¾§´ÆÆÄ¡Ê£´£±¡Ë¤Î¡ÖÎ¹¤ÈÆü¡¹¡×¤¬¹ñºÝ¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤ÎºÇ¹â¾Þ¡Ö¶âÉ¿¡Ê¤Ò¤ç¤¦¡Ë¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£

¡¡ÆüËÜºîÉÊ¤ÎÆ±¾Þ¼õ¾Þ¤Ï¡¢£²£°£°£·Ç¯¤Î¡Ö°¦¤ÎÍ½´¶¡×¡Ê¾®ÎÓÀ¯¹­´ÆÆÄ¡Ë°ÊÍè£±£¸Ç¯¤Ö¤ê¡£

¡¡¼õ¾Þºî¤Ï¡¢¤Ä¤²µÁ½Õ¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤ËÎ¹Àè¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹½÷À­µÓËÜ²È¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¤µ¤ó¡Ê£³£±¡Ë¤¬¼ç±é¤·¡¢Äé¿¿°ì¤µ¤ó¡Ê£¶£±¡Ë¤é¤¬¶¦±é¤·¤¿¡£»°Âð´ÆÆÄ¤Ï¼ø¾Þ¼°¤Ç¡ÖËÜºî¤òÄÌ¤·¤Æ±Ç²è¤äÀ¤³¦¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¤ò¶¦Í­¤Ç¤­¤¿¤é¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï£±£±·î¤Ë¸ø³«Í½Äê¡£