¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ¡¡£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£²£¶Àá¡¡µþÅÔ£±¡½£°Åìµþ£Ö¡Ê£±£¶Æü¡¦¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µþÅÔ¤¬Åìµþ£Ö¤ò£±ÅÀº¹¤Ç²¼¤·¡¢£Ê£±ÄÌ»»£±£µ£°¾¡Ã£À®¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ï£·»î¹çÏ¢Â³Éé¤±¤Ê¤·¡££°¡½£°¤ÎÅ¸³«¤Ç¡¢£Æ£×¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬£²»î¹çÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢¾¡Íø¤ØÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾£²£±Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÆüËÜÂåÉ½£Æ£×¸¶ÂçÃÒ¤¬¥¯¥í¥¹¡££Í£ÆÊ¿¸ÍÂÀµ®¤¬¤½¤é¤¹¤È¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬º¸Â¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£¡Öº£Æü¤Ï±«¤Ç²¼¤¬¤Ì¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥é¥Ã¥×¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë²¼¤òÈ´¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Áê¼ê£Ç£Ë¤Î±¦ÏÆ²¼¤òÄÌ¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¡£¡ÖÂçÃÒ¡Ê¸¶¡Ë¤Ïµ¿¤¤¤Î¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¡£Èà¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÂÀµ®¡ÊÊ¿¸Í¡Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤¿¡£Æü¡¹Ï¢·¸¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤«¤é¤Î¥Ü¡¼¥ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤Î´Ø·¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢·è¾¡ÅÀ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÀÅÀ¸å¤Ï¿¿¤ÃÀè¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÂÔ¤Ä¥´¡¼¥ëÎ¢¤Ø¶î¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÃÏ¶Á¤¤Î¤è¤¦¤ÊÇúÈ¯Åª¤Ê´¿À¼¤¬¥¨¡¼¥¹¤òÊñ¤à¡£»î¹çÁ°¤Î¹ë±«¤â´Ø·¸¤Ê¤·¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¾å³¬¤Þ¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿µÒÀÊ¤ò¸«¤Æ¡¢¸þ¤«¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤â²ÈÂ²¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢µþÅÔ¤Î³¹¤ä´Ä¶¡¢Á´¤Æ¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤ÇËÜÅö¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¤ä¤Ï¤ê¤¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤ËÈà¤é¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¤âÂ¿¤¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤µ¤È¤È¤â¤ËÁö¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤¿¡×¡£¹¶·â¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢·ã¤·¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¼éÈ÷¤Ç¤â¹×¸¥¤¹¤ë¡£¡Öº£Æü¤Þ¤¿¼ó°Ì¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡¤Ä¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡×¤ÈÏÃ¤¹¸¥¿ÈÅª¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¡¢ÀèÆ¬¤òÀÚ¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤Ø°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£