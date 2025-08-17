【ボークス F.S.S.シリーズ展 in 秋葉原ホビー天国2 2025夏】 会期：7月26日～8月17日 開催時間：平日 11時～19時、土日祝 10時～19時（19時入場締め切り） 会場：ボークス秋葉原ホビー天国2 6階イベントホール 入場料：当日券 550円（再入場不可）、特別チケット 1,650円（期間中は何度でも入場可能）

ボークスは、ボークス秋葉原ホビー天国2にて「ボークス F.S.S.シリーズ展 in 秋葉原ホビー天国2 2025夏」を本日8月17日まで開催する。

本イベントは永野護氏のマンガ「ファイブスター物語（F.S.S.）」をモチーフとしたボークスの立体物展示イベント。この1年で新発表された立体造形をはじめ、GTMインジェクションプラキット「VSMS」の第2弾「ゲートシオンマーク3 リッタージェット・破烈の人形（ホークヘッド）」の発売に向けた最新情報も公開されている。

また、「F.S.S.」物販コーナーでは本イベントのために限定レジンキットが多数用意されており、2022年夏にイベント限定レジンキットとしてリリースされたSAV「V・サイレン・ネプチューン クリアブルーver.」に続き、兄弟騎となるフィルモア王家の「プロミネンス」のクリア成型色版が満を持して登場する。

HSGK 1/72 グリット・ブリンガー =ボォス 3070/3073 ブロック 2= アイシャ・ルーマー

HSGK 1/72 ダス・ゴースト =ナカカラ 3069=

HSGK 1/72 ハイファ・ブリンガー

HSGK 1/72 デモール ファティマ搭載タイプ

HSGK 1/72 デモール・ゾロ エトラムル型ファティマ搭載タイプ

SAV 1/100 V・サイレン・プロミネンス クリアオレンジver.

SAV 1/144 ベルリン SR1（グリーン）

SAV 1/144 ベルリン SR1（ホワイト）

HSGK フルトリム・ブリンガー 第3期抽選受付

申込期間：7月26日～8月17日

当選発表：9月5日

価格：110,000円

本キットでは、放熱用と思われる背面の大型輻射フライヤーや脚部のアンクルクレーンなど、特徴的なシルエットはもちろん、劇中で初めて明かされた左右非対称のフェイスや、通常戦闘でのデータ収集も兼ねた全身のレインボースリットなど、細部にいたるまで徹底再現。さらに、通常のミラージュ仕様のガット・ブロウのほか、劇中でアイシャが携行した本編仕様のガット・ブロウも同梱されている。

ホビー天国オンラインストア 特別販売

(C)EDIT ,All rights reserved.

創作造形(C)造形村/ボークス

※発売日は流通により前後する場合があります。