ゲオストアは、「ゲオのサマーセール 2025」を開催している。期間は本日8月17日23時59分まで。

本セールでは、中古ゲームソフトやゲーム機をはじめとした様々な商品が特別価格で販売中。中古のゲームソフトでは、Nintendo Switch用パーティ「桃太郎電鉄 昭和 平成 令和も定番!」が3,278円で登場する。Nintendo Switch 2用レース「マリオカートワールド」は7,128円で販売されているほか、プレイステーション 5用アクション「モンスターハンターワイルズ」は大幅に値引きされ2,178円で提供される。

中古ゲームソフトや周辺機器を2点同時購入ごとに500円引きや、対象の中古ゲーム機本体の2,000円引き、新品のSwitch用ソフトを2本同時購入で1,000円引きになるなどのキャンペーンも実施。ゲーム以外にもiPhoneやiPadといったApple製品のセールも行なわれている。

□「ゲオのサマーセール 2025」特設ページ

