ハロー！プロジェクト（ハロプロ）の所属グループとハロプロ研修生が総出演するコンサート「ハロ！コン ２０２５」が１６日、千葉・ＬａＬａ ａｒｅｎａ ＴＯＫＹＯ―ＢＡＹで開催された。

モーニング娘。’２５、アンジュルム、Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ、つばきファクトリー、ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳ、ＯＣＨＡ ＮＯＲＭＡ、ロージークロニクルの７組６５人、ハロプロ研修生１６人の計８１人が出演。公演では、各グループが新曲や代表曲を披露したほか、「ハロ！コン」恒例のシャッフルユニットブロック、メンバーがユニット編成と披露曲を決める新企画「わがままリクエスト」など多彩な構成で盛り上げた。

研修生からの昇格も発表され、長野桃羽がアンジュルム、西村乙輝がつばきファクトリーに加入することが明らかに。すでにＪｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅに加入することが発表済みの林仁愛に加え、３人の昇格がお披露目された。

グループの垣根を超えた「ハロ！コン」について、ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳの平井美葉は「グループごとの強みやカラーの違いを感じられるし、それを尖（とが）らせつつ切磋琢磨（せっさたくま）して、より一致団結したハロー！プロジェクトを見られるのが魅力」とコメント。モーニング娘。’２５のサブリーダー・牧野真莉愛は「たくさんのグループが集まるハロー！プロジェクトのコンサートは伝統」と胸を張った。

またこの日、未来のハロプロメンバーを募る「ハロー！プロジェクト新メンバーオーディション２０２５」の開催を発表した。合格者は、ハロー！プロジェクトのいずれかのグループへの加入が予定される。応募期間は１６日から１０月１日まで。オーディションのオフィシャルサイトも公開された。