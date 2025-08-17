将棋界の早指し団体戦「ABEMAトーナメント2025」準決勝・第2試合、チーム藤井 対 チーム菅井が8月16日に行われ、チーム藤井が最終スコア5ー4で勝利し決勝進出を決めた。序盤はチーム菅井に後れを取っただったチーム藤井だったが、総力戦での猛追からフルセットの大熱戦を制圧。最終局のリーダー対決を制し、勝負を決めた藤井聡太竜王・名人（王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）は、「チームの力で決勝進出できたことを嬉しく思います」と喜びを語った。

【映像】藤井竜王・名人の電光石火の読み切りの瞬間

第1局は、チーム藤井・古賀悠聖六段（24）VSチーム菅井・藤本渚六段（20）によるフレッシュ対決が実現した。相雁木の出だしから、中盤のねじり合いでじわじわと持ち味を活かした藤本六段がリードを拡大。古賀六段も渾身の勝負術を見せたが、大迫力の終盤戦で藤本六段が受けきって勝利。チームに幸先の良い白星を持ち帰っていた。

しかし、簡単に流れは渡さないとばかりに、第2局ではチーム藤井から藤井竜王・名人が登場した。チーム菅井の西田拓也六段（33）は四間飛車を志向。持前の強気の振り飛車を見せたものの、藤井竜王・名人はさすがの安定感を見せて冷静に対応。詰みが見えてないと踏み込めない8二香からの美しい詰みをを読み切って勝利。藤井竜王・名人がチーム名の『詰将棋パラダイス』通りの強さを見せつける一局となった。

第3局は奨励会同期の菅井竜也八段（33）VS斎藤慎太郎八段（32）戦に。先手の菅井八段が向かい飛車の出だしから力強い指し回しを見せると、強固な穴熊を活かして攻めに専念。“菅井穴熊”がさく裂した快勝譜を飾った。さらに、初戦と同一カードとなった第4局でも、藤本六段が雁木模様の出だしから金を前に繰り出す工夫を披露。中盤からぐんぐんと加速度的にリードを拡大させて、白星をもぎ取った。

リードを奪われる格好となったチーム藤井も簡単には倒れない。第5局では、黒星発進していた斎藤八段が西田六段を相手に強い執念を感じさせる指し回しを見せて勝利。さらに、第6局では誰もが期待した藤井竜王名人VS藤本六段の次世代対決が実現したが、藤井竜王・名人が時間切迫の中で鮮烈な4五銀の一手を繰り出して連勝。猛烈な追い上げを見せ3勝3敗に追いついてみせた。

星が並び仕切り直しとなった第7局では、勢いに乗ったチーム藤井の古賀六段が敵将の菅井八段を撃破。白星を引っ張りこむことになった3三金直は藤井竜王・名人も大絶賛だった。第8局では、第5局と同じ斎藤八段が西田六段の再戦に。終盤で角切りから一気に勝負をかけた西田六段の迫力のある攻めが決まり、リベンジを決めた。

このドラマティックな展開を誰が予想したか、最終局では待望のリーダー対決が実現。タイトル戦でも2度激突した経験を持つ藤井竜王・名人と菅井八段の運命の一戦は、後手番となった菅井八段が三間飛車を志向。中盤は菅井八段がペースを握ったかと見られていたが、藤井竜王・名人じわじわと局面を複雑化させることに成功。形勢を押し戻すと最後まで緩みなく押し切り、チームの勝利を決めた。

4年ぶりの決勝進出を決めた藤井竜王・名人は「一進一退という展開で星取りでも追い込まれた。フルセットということで緊張もあり、最終局も苦しい局面がありましたが、チームの力で決勝進出できたことを嬉しく思います」とコメント。チームメイトの斎藤八段、古賀六段に対しても「意見交換しながら楽しく過ごせた。2人の活躍にも感謝したい」と労いの言葉をかけていた。

いよいよ今期のABEMAトーナメントも決勝戦を残すのみ。優勝の栄冠をつかむのは2度目の頂点を目指すチーム藤井か、初Vがかかるチーム天彦か。運命の決勝戦は8月23日に予定されている。

◆ABEMAトーナメント2025 第1、2回が個人戦、第3回から団体戦になり今回が8回目の開催。ドラフト会議にリーダー棋士7人が参加し、2人ずつを指名、3人1組のチームを作る。残り1チームは指名漏れした棋士が3つに分かれたトーナメントを実施し、勝ち抜いた3人が「エントリーチーム」として参加、全8チームで行われる。予選は4チームずつ2リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出する。試合は全て5本先取の9本勝負で行われ、対局は持ち時間5分、1手指すごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。優勝賞金は1000万円。

（ABEMA／将棋チャンネルより）