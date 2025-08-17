全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１６日、柔道とセーリング（ヨット）がそれぞれ岡山、和歌山県で行われた。

茨城県勢はセーリングの女子４２０級（２人乗り）で、霞ヶ浦が優勝した。学校対抗にあたる男子コンバインドでは、同校は５連覇を逃した。

昨年、同じペアで臨んで準優勝に終わった雪辱を見事に果たした。

「自分への失望が大きく、競技人生の中で一番意欲が落ちた」（鈴木選手）という昨年の総体。優勝を期待されながらあと一歩届かず、しばらくは落ち込んで練習にも身が入らなかった。

それでも、「楽しく競技に臨もう」と２人で話し合った。一緒に昼食を取るなど練習以外でも共に過ごす時間を増やし、会話を重ねた。仲を深めていくにつれ、セーリングの実力も上向きに。年明けからは、これまで接戦だった他校のライバルにも勝てるようになった。

優勝がかかったこの日、海上では「いつもより波が少ない」などと分析を共有しながら冷静にコースを読んだ。この１年で築いてきたチームワークを武器に、堂々の１位でゴール。実松選手は「話しづらい時期もあったけど、今では憧れの先輩。私も頼れる先輩になりたい」と話す。

緊張した面持ちで表彰台の一番高いところにそろって立った２人。表彰式を終えると、ようやく満開の笑顔が広がった。

（岡本珠梨）