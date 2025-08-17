»°Âð¾§´ÆÆÄ¡ÖÎ¹¤ÈÆü¡¹¡×¥í¥«¥ë¥Î±Ç²èº×¶âÉ¿¾Þ¼õ¾Þ¡¢Ë®²è18Ç¯¤Ö¤ê¼õ¾Þ¤Ë²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
Âè78²ó¥í¥«¥ë¥Î±Ç²èº×¼ø¾Þ¼°¤¬16Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿»°Âð¾§´ÆÆÄ¡Ê41¡Ë¤Î¿·ºî¡ÖÎ¹¤ÈÆü¡¹¡×¡Ê11·î7Æü¸ø³«¡Ë¤¬¡¢ºÇ¹â¾Þ¤Î¶âÉ¿¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£Ë®²è¤ÎºÇ¹â¾Þ¼õ¾Þ¤Ï¡¢1954Ç¯¡Ê¾¼29¡Ë¤Î¡ÖÃÏ¹öÌç¡×¡Ê°á³ÞÄçÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ë¡¢1961Ç¯¡Ê¾¼36¡Ë¤Î¡ÖÌî²Ð¡×¡¢2007Ç¯¡ÊÊ¿19¡Ë¤Î¡Ö°¦¤ÎÍ½´¶¡×¡Ê¾®ÎÓÀ¯¹´ÆÆÄ¡Ë¤ËÂ³¤¡¢18Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
±Ç²èº×¤Ë¤Ï¡¢»°Âð´ÆÆÄ¤È¼ç±é¤Î¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¡Ê31¡Ë²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ê24¡Ë¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²Ï¹ç¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤ÆÀ¼¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£»°Âð¾§´ÆÆÄ¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡³§¤Ç±Ç²è¤òºî¤Ã¤¿Æ»¤Î¤ê¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡¢½é¤á¤Æ´°À®¤ò´Ñ¤¿½Ö´Ö¡¢¤º¤Ã¤È¿´¤òÃ¥¤ï¤ìÂ³¤±¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤¬´§¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¿´î¤·¤¿¡£
¡ÖÎ¹¤ÈÆü¡¹¡×¤ÏÌ¡²è²È¡¦¤Ä¤²µÁ½Õ»á¡Ê87¡Ë¤Î1967Ç¯¡Ê¾¼42¡Ë¡Ö³¤ÊÕ¤Î½ö·Ê¡×¤È68Ç¯¡Ö¤Û¤ó¤ä¤éÆ¶¤Î¤Ù¤ó¤µ¤ó¡×¤Î2¤Ä¤ÎÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢»°Âð´ÆÆÄ¤¬µÓËÜ¤â¼ê¤¬¤±¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÎ¹¤ÈÎ¹Àè¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÉÁ¤¯¡£²Ï¹ç¤Ï±Æ¤Î¤¢¤ë½÷¡¦½í¤ò¡¢¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¤Ï¡¢µÓËÜ²È¤ÎÍû¤ò±é¤¸¤¿¡£Íû¤¬Äé¿¿°ì¡Ê61¡Ë¤¬±é¤¸¤¿½É¼ç¡¦¤Ù¤óÂ¤¤È¤ÎÎ¹Àè¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤òÍûËÜ¿Í¤¬¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£
¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¤Ï¡ÖÎ¹¤ÈÆü¡¹¤Ç¡¢Íû¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤ËÍê¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÎ¹¤·¤¿¥´¡¼¥ë¤¬¥í¥«¥ë¥Î¤Ç¤È¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿³ºº°÷¤ÎÊý¡¹¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶·ã¤·¤¿¡£
»°Âð´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤ß¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇÐÍ¥¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤»Å»ö¤¬¡¢¤³¤Î¥í¥«¥ë¥Î¤ÎÃÏ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ü¤¯¤é¤ÏºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡×¤È´¿´î¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ò¤Ä¤¯¤ëÁ°¡¢ºÇ°¤Ê¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢°ìÂÎ±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ë¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¿¼¤¯Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò»£¤ê¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢»ä¤Ï±Ç²è¤½¤Î¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¤ä¿®Íê¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤Î°¦¤ò¤Õ¤¿¤¿¤Ó´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£´°À®¤·¤¿±Ç²è¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤È¤½¤ì¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ËÂ¿Âç¤Ê¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥¬²È¤Î¤Ä¤²µÁ½Õ¤µ¤ó¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Î±Ç²è²½¤òµöÂú¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡ÊÄ¹ÃË¤Î¡Ë¤Ä¤²Àµ½õ¤µ¤ó¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤²»á¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢±Ç²èº×¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÆÃËÌò¤ÎüâÅÄËüºî¤â¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¹ñ¤ä¸ÀÍÕ¤òÄ¶¤¨¤ÆÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£»°Âð´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¥Á¡¼¥à¤Î¾ðÇ®¤ÈÄ©Àï¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯±©¤Ð¤¿¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ä¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¡ÖÎ¹¤ÈÆü¡¹¡×¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬Ãí¤®¹þ¤à²Æ¤Î³¤¡£¥Ó¡¼¥Á¤¬»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤²ÆÃË¡ÊüâÅÄËüºî¡Ë¤¬¡¢±Æ¤Î¤¢¤ë½÷¡¦½í¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£²¿¤ò¸ì¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»¶ºö¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¡£ÍâÆü¡¢¤Þ¤¿ÉÍÊÕ¤Ç²ñ¤¦¡£ÂæÉ÷¤¬¶á¤Å¤Âç±«¤¬¹ß¤ê¤·¤¤ëÃæ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï³¤¤Ç±Ë¤°¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£¤Ä¤²µÁ½Õ¤ÎÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤Ë±Ç²è¤ÎµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿Íû¡Ê¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤ÏºÍÇ½¤¬¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£Åß¡¢Íû¤Ï¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éË¬¤ì¤¿Àã¹Ó¤ÖÎ¹Àè¤Î»³±ü¤Ç¤ª¤ó¤Ü¤í½É¤ËÌÂ¤¤¹þ¤à¡£Àã¤Î½Å¤ß¤Çº£¤Ë¤âÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê²°º¬¡£¤ä¤ëµ¤¤Î´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤½É¼ç¡¢¤Ù¤óÂ¤¡Ê¤Ù¤óÂ¤¡Ë¡£ÃÈË¼¤â¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤È¤â¤Ê¿©»ö¤â½Ð¤Ê¤¤¡¢ÉÛÃÄ¤â¼«Ê¬¤ÇÉß¤¯»ÏËö¡£¤¢¤ëÌë¡¢¤Ù¤óÂ¤¤ÏÍû¤òÌë¤ÎÀã¤Î¸¶¤Ø¤ÈÏ¢¤ì½Ð¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£