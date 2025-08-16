チェルシー退団濃厚のフランス代表FWエンクンクはバイエルンと個人合意 残すは移籍金を巡るクラブ間交渉のみに
チェルシー退団が濃厚になっているフランス代表FWはブンデスリーガ王者加入が近づいている。
『Sky Sport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、バイエルン・ミュンヘンは27歳のフランス代表FWクリストファー・エンクンク獲得のためチェルシーとの交渉を加速させているという。
ライプツィヒでブンデスリーガ得点王に輝くなどドイツでは圧巻の活躍の見せていたエンクンクは大きな期待と共に2023年7月にライプツィヒからチェルシーに完全移籍。しかし加入後は怪我に悩まされるなど苦しい時期が続いており、昨季もプレミアリーグでの先発出場は9試合でゴール数も3と結果を残せておらず今夏は退団が既定路線になっていた。
去就注目のエンクンクだが果たしてブンデスリーガ王者への加入は実現するのだろうか。
Nkunku's 14th goal of the season. #CFC | #CHESOU pic.twitter.com/qW52hH7pIC— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 26, 2025