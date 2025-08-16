今夏ライプツィヒからマンチェスター・ユナイテッドに加入したFWベンヤミン・シェシュコ（22）はプレミアリーグ開幕戦でデビューする可能性があるようだ。



総額8500万ユーロもの金額でやってきた新ストライカーにはすでに大きな期待が寄せられており、今シーズンのユナイテッドのキーマンの1人になると予想されている。そんなユナイテッドは開幕戦からアーセナルと対戦する。同じく注目集めるFWヴィクトル・ギェケレシュがアーセナルにはおり、新ストライカー対決は第1節の注目ポイントとなっている。





シェシュコはライプツィヒでもプレシーズンマッチを欠場し、ユナイテッドでもまだ試合に出場できていないが、ルベン・アモリム監督は英『Sky Sports』にて「彼はまだ多くの時間を過ごせていないが、身体的には準備ができている。彼は本当に頭が良くて、いつも考えている選手だ。試合に出る準備はできているが、先発するかどうかはこれからだ」と語り、アーセナル戦でのユナイテッドデビューが期待されている。まだ22歳と若く、プレミア初挑戦となるシェシュコ。ユナイテッドという名門では特に厳しい目が向けられることもあるが、アモリム監督は同選手のサッカーに対する姿勢を称賛し、今後長く活躍できるストライカーだとシェシュコを称賛した。「彼はあらゆる面で素晴らしいポテンシャルを秘めている。さまざまなタイプのサッカーができる。プレミアリーグの激しさを感じ、そこから多くのことを学ぶだろう。しかし、ベンはユナイテッドで長年にわたりストライカーとして活躍できる選手だ。だからこそ、我々はクラブの歴史に残るストライカーを獲得するために多額の移籍金を支払ったのだ」「彼はここにいて、昼食を食べ、メディカル部門に行ってストレッチをする、そんな人物だ。彼はいつもサッカーのことを考えている。本当にサッカーに夢中でそれは良いことだ。ベンに『ここはマンチェスター・ユナイテッドだ。プレッシャーは大きい。君はパフォーマンスを発揮しなきゃいけない。フィジカル面でも準備を整えなきゃいけない。我々も準備を整えなきゃいけない。どの試合も生きるか死ぬかの試合だ』と言う必要はない」「あの男に関しては、私はそんな心配はしていない。むしろ逆で、少し楽しんでいるよ。私は彼が質問をするのがとても好きだ。特に賢い質問をする時は、よく聞いていて良いパフォーマンスをしたいと思っているからとても良いと思う」同じく新加入のマテウス・クーニャ、ブライアン・エンベウモへの期待も大きいが、新ストライカーは特に注目の的になっており、大ブレイクを願う声も多い。新ストライカーのシェシュコはアモリム・ユナイテッドでどんなプレイを見せてくれるだろうか、楽しみだ。