°ÇÌë¤òßê¡¹¤È¾È¤é¤¹¡ÈÂçÊ¸»ú¡É ¤ªËß¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö µþÅÔ¡Ö¸Þ»³¤ÎÁ÷¤ê²Ð¡× ÂçÀª¤Î¿Í¤¬ÍÉ¤é¤á¤¯±ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é»×¤¤»×¤¤¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹
µþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢¤ªËß¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¡Ö¸Þ»³Á÷¤ê²Ð¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ÇÌë¤òßê¡¹¤È¾È¤é¤¹¡ÖÂçÊ¸»ú¡×¡£
¡ÖÌ¯¡×¤ä¡ÖË¡¡×¤ÎÊ¸»ú¤â¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯8·î16Æü¤ÎÌë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëµþÅÔ¤Î¡Ö¸Þ»³Á÷¤ê²Ð¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ªËß¤Ë¸½À¤¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿ÀèÁÄ¤ÎÎî¤òºÆ¤ÓÌ½ÅÚ¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢ÌµÉÂÂ©ºÒ¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤¬»±¤òÊÒ¼ê¤ËÍÉ¤é¤á¤¯±ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é»×¤¤»×¤¤¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁÄÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÄÊì¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£²ÆµÙ¤ß¤¬¤â¤¦¤¹¤°½ª¤ï¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×
µþÅÔÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Èº£Ç¯¤Ï»ÔÆâ5¥«½ê¤Ë¤ª¤è¤½2Ëü2Àé¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
