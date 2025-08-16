瀾滄江・メコン川協力第10回外相会議が8月15日に雲南省安寧で開催され、中国の王毅外交部長はタイのマーリット外相との共同記者会見で同協力の今後に期待を寄せました。

王外交部長は、「瀾滄江・メコン川協力第10回外相会議は成功裏に開催された。瀾滄江・メコン川協力の第1回外相会議は10年前にこの雲南省で開催され、6カ国はそこで協力の種をまいた。今日、10年を経てこの会議が再び雲南省で開催され、この協力は既に天を突く大木に成長している」と述べました。



また、同協力の次の10年の展望は明るいと強調した上で、「私たちは新たな出発点に立って、団結と協力、開放とウィンウィン、グリーンとイノベーション、平和と安寧といった『瀾滄江・メコン川協力2．0』の構築に力を入れていく」と述べ、同協力の制度的枠組みの整備、経済一体化プロセスの加速、地域協調ガバナンスの探求、域内大家族意識の醸成に取り組んでいくことを明らかにしました。

王外交部長はさらに、「10年を経て新たなスタートを切るに当たり、初心は揺るぎなく変わることはない。域内諸国は引き続き包容力のある姿勢、開放的な態度と団結の精神によって運命共同体の構築を加速させ、私たちの共同の家を守り、建設していく」と強調しました。（提供/CRI）