³ÆÃÏ¤Ç¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·³ã¸©Æîµû¾Â»Ô¤Ç¤â¤­¤Î¤¦¡¢60Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

60Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÆîµû¾Â»Ô¤Î¼«Âð¼þÊÕ¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤äÃËÀ­¤Î²ÈÂ²¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤Î¤¦¸á¸å9»þÈ¾º¢¡¢»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤íÂÎÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î¥¯¥Þ¤ÈÁø¶ø¡£ÃËÀ­¤Ï¡¢º¸¤â¤â¤ä±¦ÏÓ¤Ê¤É¤ò³ú¤Þ¤ì¤¿¤ê¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£

µ­¼Ô
¡Ö¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿ÃËÀ­¤Ï¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ûÃæÅÅÅô¤ò»È¤Ã¤Æ¥¯¥Þ¤ËÄñ¹³¤·¡¢¤½¤ÎºÝ¥¯¥Þ¤ÏÃÓ¤ËÍî¤Á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×

¤½¤Î¸å¡¢¥¯¥Þ¤ÏÀ¾¤Ë¤¢¤ë»³¤ÎÊý¤ØÁö¤êµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

½±¤ï¤ì¤¿ÃËÀ­¤ÎºÊ
¡Ö·ì¤¬¤À¤¤¤Ö½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÄ¤¶¤á¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¨¤Ã¡¢¤¦¤Á¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Á¤¬?¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡×

º£Ç¯ÅÙ¡¢¿·³ã¸©Æâ¤Î¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤Ï5·ïÌÜ¤Ç¤¹¡£¸©¤Ï¡¢Àè·îËö¤Þ¤Ç¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éº£·î7Æü¤Ë¡Ö¥¯¥Þ½ÐË×·Ù²ü·ÙÊó¡×¤ò½Ð¤·Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£