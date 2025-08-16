「ハロウィーン＆シャインマスカットスイーツブッフェ」池袋で開催、墓場ショコラやお化けバウムなど
【女子旅プレス＝2025/08/16】サンシャインシティプリンスホテル（東京都豊島区）では、ホテル開業45周年のスイーツブッフェ第5弾となる「ハロウィーン＆シャインマスカットスイーツブッフェ」を、2025年9月1日（月）から10月31日（金）までカフェ＆ダイニング Chef’s Paletteで開催する。
今回のブッフェでは、秋の訪れにあわせてハロウィーンの妖しい世界観を全32種類の多彩なスイーツと食事で演出。
特にパティシエのおすすめは「墓場のムカデショコラ」。外側は艶やかなチョコレートコーティングで仕上げ、中にはなめらかなチョコムースを閉じ込めた。その足元にナッツを使用したチョコブラウニー。ムカデをモチーフにしたチョコレートを満喫できるケーキを味わえる。
また、甘酸っぱいゼリーとまろやかで気品あふれるチョコムースが調和した「血濡れのラズベリーショコラ」、竹炭を使用した漆黒の夜をイメージした「漆黒リンゴタルト」、妖怪が演じる物語から現れそうな「紫芋のお化けバウムクーヘン」など見て食べて楽しめる遊び心のあるメニューが並ぶ。
加えて、この季節を代表するシャインマスカットを使った、3種類のデザートと1品のセイボリー料理が登場。食事のひとつパスタメニューは2種類を用意、キノコクリームスパゲッティはグラナパダーノチーズを器に使い、パスタを絡めてその場で提供する。
さらに10月25日（土）から31日（金）までの期間、シャインマスカットと栗で秋感を演出したパフェおよび、ワンタンの皮をゴーストに見立てた和牛サーロインが、1名につき1皿振る舞われる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
期間：2025年9月1日（月）〜10月31日（金）
住所：東京都豊島区東池袋3-1-5
時間：【平日】12:00NOON〜3:00P.M.
【土休日】11:30A.M.〜5:30P.M.
レストラン予約 TEL：03‐5954‐2254
