アルティメット7位決定戦、中国が日本に敗れる 成都ワールドゲームズ
2025年8月16日 23時17分
新華社通信
１６日、７位決定戦でゲームアドバイザーと交流する中日両国の選手たち。（成都＝新華社記者／孫凡越）
【新華社成都8月16日】ワールドゲームズ成都大会は16日、フライングディスク競技のアルティメット7位決定戦が行われ、中国は日本に12-13で敗れた。
１６日、７位決定戦で得点した中国の張穎（ちょう・えい、右）。
（成都＝新華社記者／孫凡越）
１６日、７位決定戦で得点を喜ぶ中国の高小雲（こう・しょううん、左）。
（成都＝新華社記者／孫凡越）
１６日、７位決定戦に臨む日本の荒川太陽（奥）とチームメイトの田島美和。
（成都＝新華社記者／孫凡越）
１６日、７位決定戦に臨む中国の李鑫（り・きん）。
（成都＝新華社記者／孫凡越）
１６日、７位決定戦で得点した中国の徐穎異（じょ・えいい）。
（成都＝新華社記者／孫凡越）
１６日、７位決定戦で得点を喜ぶ日本チームの選手たち。
（成都＝新華社記者／孫凡越）
１６日、７位決定戦に臨む日本の槇山竣平（右端）。
（成都＝新華社記者／孫凡越）
１６日、２４歳の誕生日を迎え、プレゼントを受け取る中国の張璐（ちょう・ろ）。
（成都＝新華社記者／孫凡越）
１６日、７位決定戦を終えた中国チームの選手たち。
（成都＝新華社記者／孫凡越）
１６日、７位決定戦で負傷して倒れ込む中国の韋思妹（い・しまい）。
（成都＝新華社記者／孫凡越）