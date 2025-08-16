「産後に見えない」「可愛すぎ」「学生さんと変わらない」元なでしこ鮫島彩さんが中学生とサッカー
元日本女子代表(なでしこジャパン)の鮫島彩さんが16日に自身のインスタグラム(@aya_sameshima)を更新し、久々にサッカーをしたと報告した。
鮫島さんは「皆さんお盆はいかがお過ごしですか」と書き出し、「私は中学生に混ざってサッカーの練習へ」とグラウンドで学生と並んだ写真をアップ。「産後、筋トレや坂道ダッシュはしていたけどボールを蹴るのは久々! 改めてサッカーは強度の高い全身運動だと認識しました でもやっぱり楽しかった〜」と振り返り、「暑い日が続いているので、水分しっかり摂って過ごしましょう!」と呼びかけた。
コメント欄では「暑い中、お疲れ様です」「かわいすぎ」「産後にゃ見えない」「学生さんと全然変わらない」「いつも姿勢がピシッとして綺麗」「元日本代表と練習できる中学生たちには貴重な経験でしたでしょうね」といった声が届いている。
現在38歳の鮫島さんは、なでしこジャパン時代に女子W杯優勝などに貢献し、大宮アルディージャVENTUS(現RB大宮アルディージャWOMEN)に所属していた2023-24シーズン限りで現役を引退。その後、結婚と出産をしていたことを6月に公表していた。
