竹野内豊主演映画『雪風 YUKIKAZE』の初日舞台挨拶が8月15日にTOHO シネマズ 六本木ヒルズで開催され、竹野内豊、玉木宏、奥平大兼、當真あみ、田中麗奈、中井貴一、脚本の長谷川康夫、山田敏久監督が登壇した。

参考：奥平大兼×當真あみがナビゲーターに 『雪風 YUKIKAZE』撮影秘話も収めた特別番組公開

太平洋戦争の渦中から戦後、さらに現代へと繋がる激動の時代を懸命に生き抜いた人々の姿とその運命を描きつつ、「雪風」の勇姿を史実に基づいたフィクションとして蘇らせていく本作。『起終点駅 ターミナル』『空母いぶき』などで助監督を務めてきた山田が監督を務め、同じく『起終点駅 ターミナル』『空母いぶき』などの長谷川が脚本を手がけた。

さまざまな資料を基に生み出されたオリジナルキャラクターで「雪風」の艦長の寺澤一利を竹野内が演じる。そのほか、玉木、奥平、當真、田中、益岡徹、石丸幹二、中井らが共演に名を連ねた。

イベント冒頭、キャスト陣が登場すると、会場全員で終戦記念日の哀悼の意を表した。竹野内は「皆さんの記憶から少しずつ薄れてきてしまうこのタイミングでこのような作品に携われたこと、光栄に思っております」と思いを述べた。玉木は「ただ悲しいだけではない、未来につなぐ作品だと思っています」と作品の魅力を語り、奥平は「今日8月15日という日に映画公開ができることを嬉しく思います」と挨拶した。

奥平は「戦時中なので、緊迫したシーンが多いのですが、映画のところどころに乗員たちが彼らなりの幸せを感じているシーンがあります。そういったシーンを演じている時に言葉にならない感情になったのを覚えています。自分が今気を紛らわせているのは、これから戦うため、というのがあったのではないかと思います」と撮影時に戦時中を生きた当時の人々について思いを馳せたことを明かした。

玉木は「この『雪風』という艦はたくさんの人を救って、生き延びることができた艦だと思います。大変な災害も起きている世の中ですから、人に優しい気持ちを持ってもらえたらと思って、この先任伍長という役を演じさせていただきました」と自ら演じた役どころを改めて振り返った。竹野内は「私が印象に残っているのは、今まで何気なく使っていた“助け船”という言葉の本当の意味を考えたことです。助け舟が本当の意味で必要とされるこの時代にこの作品が送り出されることは必然だったのではないかと思います」と明かした。

共演したエピソードを聞かれると玉木は「奥平くんは泳ぎが苦手ということで。でもすごく頑張ってました」と撮影中の秘話を披露した。竹野内からも「水面に潜るシーンがあるんですけど、何度テイクを重ねても弱音を吐かず、根性あるなと思って」と先輩から称賛されると、奥平は「ありがとうございます！ 水が怖いので気合を入れて挑戦して良かったと思います」と恐縮した様子を見せた。また、竹野内は玉木との共演シーンで「たぶん役者同士にしか分からない、すごくいい空気が流れていた気がするんです。玉木さんのお陰で素晴らしいシーンができたと思います」と話すと、玉木も「きっと僕たちの間にしか流れていないその空気感は僕も感じることができて。すごくリアリティを感じながら演じられたと思います」と返し、艦長と先任伍長がお互いに信頼を寄せる姿をそのまま投影できたと自信をのぞかせた。

一度出航すると長期間、家を空ける艦長の帰りを待つ妻という役どころを演じた田中は「海軍の家族の様子を描いた本を貸していただいて、家族といるときのきらめきというか、温かさみたいなのは今と変わらずで、参考にさせていただきました。社会情勢が不安定のなか、自分がしっかりしないと娘を守れないという緊張感もあったのですが、艦長が帰ってきた時にホッとしてもらいたいなという気持ちで演じていました。“ただいま”という言葉ってこんなに嬉しいものなんだと身に沁みました」と明かした。

戦地に赴く兄を演じた玉木と、故郷で兄の帰りを待つ妹を演じた當真は、劇中では手紙のやり取りのみとなり、本日の舞台挨拶が初対面の場となった。改めて「初めまして」と挨拶をかわすと、當真は「今日、やっとお兄様と会えたと思って。撮影ではお兄さんの映像を見ながら手紙を読んで、物語の会いたいけど会えない距離間と、実際にまだお会いできていない距離感が混ざりながら良い感じに撮影できたなと思います」と撮影の裏側についても明かしながらにこやかな表情を見せた。劇中に登場する早瀬が書いた手紙は玉木が直筆で書いたということで「その方が魂が入るかなと思って」と玉木は語った。

帝国海軍第二艦隊司令長官・伊藤整一役を演じた中井は「長く役者をやらせていただいて、戦争映画にも携わらせていただいて、その度に勉強させていただきました。最初は少尉だったのですが、45年を経て司令長官までのぼりつめました。役柄的には結構上まで登りつめたなと（笑）。噓のないように、それだけは一生懸命やらせていただきました」と役者のキャリアとあわせて今回の役どころを振り返った。

最後に一言ずつ登壇者より挨拶し、脚本の長谷川は「あんな時代があったということをどうか忘れないで。そして、次の世代にも伝えてもらいたいなと、そんな思いがこの映画に少しだけ詰まっています」と語り、山田監督は「先人たちの想いをどう伝えていくのか考えていく一助になれば幸いです。大切な人と一緒に観ていただきたいと思います」と述べた。中井は「結構いい映画になっていると思います。過去からバトンを渡されるとよく言いますが、実は未来からもバトンを渡されているんだと。今がそういう時だと思います。世界がいつか平和になるまで皆で努力したいなと思います」と思いを明かした。

竹野内は「たくさんの方と初日を迎えられて嬉しく思っております。この80年という節目。たった80年ではありますけれども、人々の記憶の中から戦争という現実味が薄れていく中で、『雪風 YUKIKAZE』が世に送り出される。この映画にはたくさんのメッセージが詰まっていると思います。当時の人々の心情を体感していただくことによって多くの方の記憶に刻まれていくと思います」と最後に挨拶し、初日舞台挨拶を締めくくった。（文＝リアルサウンド編集部）