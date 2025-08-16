スイス南部で開催中の第７８回ロカルノ国際映画祭の授賞式が１６日行われ、シム・ウンギョンと河合優実が出演する三宅唱監督の映画「旅と日々」（１１月７日公開）が、グランプリの金豹（ひょう）賞を受賞した。

日本人監督作品の同賞受賞は、２００７年の小林政広監督の「愛の予感」以来、１８年ぶりとなる。名前が呼ばれた三宅監督は、ステージに上がる際にかぶっていた帽子を落とすなど、興奮した様子。「日本語でしゃべります」と客席に向けて断った後、「本当にロカルノという場所は気持ちを力強くさせてくれる場所です」とスピーチした。

漫画家・つげ義春氏の作品の原作にしたロードームービー。”ライバル”である他作品の関係者などからの拍手を受けると「信頼、愛を完成した映画を通じて共有できたら、こんなに幸せなことはありません」と感謝して降壇。客席に座った２人の女優もトロフィーを触りながら受賞の喜びを分かち合っていた。

同映画祭は１９４６年に始まった映画祭で、世界三大映画祭と呼ばれるベルリン、カンヌ、ベネチアに並ぶ歴史を持つ。三宅監督は１２年の「Ｐｌａｙｂａｃｋ」以来、１３年ぶりの出品だった。