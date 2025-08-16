【速報】公園で赤ちゃんの遺体見つかった事件　２３歳のアルバイト従業員の女を逮捕「土を掘って赤ちゃんを入れました」大阪府警

大阪市北区にある公園の茂みの中で赤ちゃんの遺体が見つかった事件で、警察は23歳のアルバイト従業員の女を逮捕したと発表しました。



死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、大阪府東大阪市のアルバイト従業員・萩藤奈月容疑者（23）です。



警察によりますと、萩藤容疑者は8月12日ごろ、大阪市北区にある扇町公園で、女の赤ちゃんの遺体を土の中に遺棄した疑いが持たれています。



この事件は、15日に扇町公園北側の植え込み付近で体の大半が土に埋まった状態の赤ちゃんの遺体が見つかったものです。遺体は、遺体は左半身が埋まった状態で、右腕と右側の頭部と脇腹が見えていた状態でした。





赤ちゃんは女の子で、へその緒や胎盤が付いた状態で、目だった外傷はないということです。萩藤容疑者は赤ちゃんを発見の3日前である12日に出産したと話しているということです。警察は死体遺棄事件として捜査していましたが、16日午後、萩藤容疑者が警察署へ出頭したということです。萩藤容疑者は勤務先の同僚とともに警察署へ行きましたが、その同僚に遺体が発見された事件について『この事件は自分です。自首しようと思う』と述べていたということです。警察の取り調べに萩藤容疑者は「土を掘って赤ちゃんを入れ土をかけました」と容疑を認めているということです。また、「とんでもないことをした。いずれ捕まると思った」という趣旨の話もしているということです。警察は犯行の動機や事件の詳しい状況を調べています。