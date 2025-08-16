今月２日に東京・後楽園ホールで行われたプロボクシングの日本ライト級挑戦者決定８回戦に出場後に救急搬送され、９日に急性硬膜下血腫のため２８歳で死去した浦川大将さん＝帝拳＝の告別式が１６日、東京都荒川区で営まれた。所属ジムのボクサーや関係者ら約３００人が参列し、早すぎる別れを惜しんだ。

浦川さんはアマチュアを経ずに名門・帝拳ジムの門をたたき、１８年３月にプロデビュー。２０２０年度には全日本ライト級新人王を獲得している。同ジムの浜田剛史代表は葬儀が終わった後のコメントを発表し「とても研究熱心で、１つ１つ課題をクリアするためにトレーナーと常に話し合い、その通りに１歩１歩、成長していったボクサーでした。ジムはアマチュア出身が多い中、堂々たるたたきあげの選手。２日の試合も勝っていたような展開だったと思います。つらく悲しい、残念な結果になりましたが、天国でゆっくりと過ごしてほしいと思います」と追悼した。

また、同ジムは公式ホームページでも葬儀を執り行ったことを報告。「いまだ選手・スタッフ一同、深い悲しみの中にありますが、私たち帝拳ボクシングジムは、このような事故を決して繰り返さぬとの強い決意の下、原因の徹底究明と安全対策の抜本的強化に全力を尽くして参る所存でございます」と再発防止を誓い、「ご遺族のお話によれば、故人は日頃より良き父、また素晴らしい夫であられたとのこと。このような大切な方を亡くされたご家族のお気持ちを思うと、痛惜の念に堪えません。謹んで故人のご冥福をお祈り申し上げます」と悼んだ。