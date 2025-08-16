牛角×スイカバー限定コラボ♡夏にぴったりなシャーベット登場！

焼肉チェーン「牛角」と、夏の定番アイス「スイカバー」が夢の初コラボ♡2025年8月13日から9月30日まで、全国の牛角店舗（一部除く）で「季節のシャーベット スイカバーマーブル」が期間限定販売されます。焼肉の後のデザートにぴったりな、なめらかなスイカバー風シャーベットは、オリジナルのカップと“すいかばマン”ピック付きで夏気分を盛り上げます♪

夏限定！牛角のスイカバーシャーベット



牛角とロッテのスイカバーが初のコラボで生まれた「季節のシャーベット スイカバーマーブル」。マーブル模様のアイスは、スイカバーの甘さとさっぱり感を見事に再現。

250円（税込275円）で単品注文可能です。さらに食べ放題コース利用時は1人1品無料サービスも！夏の焼肉を爽やかに締めくくる、新しいデザート体験が楽しめます♡

夏気分満点のオリジナルデザイン



シャーベットは夏らしい鮮やかなマーブルカラーで、オリジナルアイスカップに入って提供されます。さらに“すいかばマン”のピックがついて、見た目もかわいくインスタ映え間違いなし！

焼肉のスタミナ補給後に、さっぱりとした甘さで清涼感をプラス。家族や友人と一緒に、夏ならではのコラボスイーツを満喫してみてはいかがでしょうか♪

牛角×スイカバーで夏の焼肉がもっと楽しく♡

牛角とスイカバーの期間限定コラボ「季節のシャーベット スイカバーマーブル」は、2025年8月13日から9月30日まで楽しめます。価格は単品250円（税込275円）、食べ放題コースでは1人1品サービス。

全国の牛角店舗（一部除く）で販売中なので、夏の焼肉の締めくくりにぴったり♪公式アプリ限定クーポンも活用してお得に楽しんでくださいね♡