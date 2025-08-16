◇明治安田J1リーグ第26節 神戸0―1横浜FC（2025年8月16日 ノエスタ）

王者・神戸は16日、ホームで横浜FCと対戦し、今季2度目の連敗を喫した。4月20日・町田戦以来約4カ月ぶりの戦列復帰となったMF武藤嘉紀は「勝利に貢献しないといけないですし、これだけ長く待ってくれたので、結果で返さないといけなかった」と悔しさをにじませた。

後半14分にFW大迫勇也とともに途中出場した。スタジアムを大きく沸かせた。クロス配球だけではなく相手DFラインの裏を突破してチャンスを作るなど見せ場は作ったが、シュートは0本。「前がかりになった隙を突かれてしまった。それまでにFW陣がしっかり得点を取らないといけなかった。僕も得点に絡まないといけない」と復帰即でも結果への責任を背負った。

ここまではFW宮代大聖、MF佐々木大樹がけん引。「彼らが引っ張ってくれた部分もあると思うので、チーム全員が良い競争の中で良い刺激を与え合って、去年みたいに最後は笑って終えれば良い。僕らが入ったことによって良い循環になれば良い。内容ももちろんそうですけど、勝ちを上げていって、チームがまた連勝街道に乗っていけるように貢献していきたい」。試合勘をより高め、昨年までと同様に必要不可欠な存在であることを、ここから証明していく。