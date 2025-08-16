長嶋さん、永遠に――。

１６日に読売巨人軍が東京ドームで開催した「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」には、ともに一時代を築いた盟友や教え子が駆けつけた。現役時代にしのぎを削った他球団のＯＢらによるメッセージも寄せられ、野球界を太陽のように照らした不朽の功績をたたえた。

試合前のセレモニアルピッチでは、長嶋さんとともに「ＯＮ砲」としてチームを日本シリーズ９連覇「Ｖ９」に導いた盟友の王貞治さん（８５）と、長嶋さんが巨人監督時代にヘッドコーチも務めた前監督の原辰徳さん（６７）が左右の打席に入った。

巨人ＯＢで米大リーグ、ヤンキースなどでも活躍したまな弟子の松井秀喜さん（５１）が投じた球を、王さんと原さんが満面の笑みでスイング。捕手役の阿部慎之助監督（４６）、元監督の高橋由伸さん（５０）、堀内恒夫さん（７７）に、中畑清さん（７１）、長嶋さんの次女、長島三奈さん（５７）も加わり、マイクを手に「プレーボール」を宣言した。

王さんは「長嶋さんも喜んでくれているんじゃないか。折に触れてこういう形で長嶋さんを思いながら、みんなで気持ちを盛り上げるということはこれからもやってほしい」と話し、原さんは「打席に立てて光栄だった。とにかくプレーが常に全力で燦（さん）然（ぜん）と輝く存在だった」としのんだ。

試合中のイニング間には、他球団のレジェンドから届いた哀悼メッセージも上映された。ライバル、阪神タイガースの主砲だった掛布雅之さん（７０）は、４番で不調だった際に長嶋さんから電話で「お前のバットスイングの音を聞きたい」と言われ、受話器の前で素振りをした思い出を披露。「『それだ、掛布。それでいいんだ』と言ってもらった。長嶋さんとバットスイングの音で会話をしたことは一生忘れません」と振り返った。

東京ドームには今季最多の４万２４０３人が詰めかけた。五回終了時には来場者に配布されたオレンジと黒のタオルで「Ｍｒ．ＧＩＡＮＴＳ」「ＮＡＧＡＳＨＩＭＡ ＳＨＩＧＥＯ」などの人文字を作り、追悼と感謝を一体となって示した。