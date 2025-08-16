【J２第26節】磐田が水戸に３発快勝！ 千葉は徳島に１−０勝利、雷雨で中断の熊本対藤枝は前者に軍配
Jリーグは８月16日、J２第26節の７試合を各地で開催した。
首位の水戸は磐田と対戦。８分にグスタボ・シルバ、14分に倍井謙の得点を許し、０−２で試合を折り返す。迎えた後半、79分に渡邉新太のPK弾で１点差に詰め寄るも、86分に渡邉りょうのゴールで３失点目。１−３で敗れた。
指揮官交代で新体制の札幌は秋田に０−２で完敗。千葉は徳島に１−０で競り勝ち、山形もいわきに１−０で勝利。今治は富山を２−１でくだし、山口対仙台は２−２で引き分けた。
熊本対藤枝は、９分に雷雨のため試合が中断。21時に再開され、藤井皓也と神代慶人の得点で熊本が２−１の勝利を収めた。
J２第26節の結果と予定は以下のとおり。
▼８月16日開催分
札幌 ０−２ 秋田
水戸 １−３ 磐田
富山 １−２ 今治
山形 １−０ いわき
千葉 １−０ 徳島
山口 ２−２ 仙台
熊本 ２−１ 藤枝
▼８月17日開催分
甲府 18:30 大分
愛媛 19:00 大宮
鳥栖 19:00 長崎
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
