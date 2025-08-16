E-１未招集の国内組にもチャンス? 森保監督が９月の代表メンバー選考に言及「これから伸びてきそうな選手を見落とさないように」【日本代表】
2025年９月にメキシコ代表（６日）とアメリカ代表（９日）と戦う日本代表。果たして、どんなメンバーで戦うのか。８月16日の浦和レッズ対名古屋グランパス戦後（浦和が２−１で勝利）、囲み取材に応じた森保一監督は９月のメンバー選考について言及・記者からの「以前は、新天地でポジション争いをしている欧州組はそちらに専念してもらう配慮をしていましたが、今回は？」との質問に対し、次のようにコメントしたのだ。
「考えています。選手によって。移籍のタイミングと被ったり、そうなりそうなシチュエーションの時は配慮します。選手個々の状況を見て判断したいです」
そんな森保監督は「そろそろ招集レターを出さないといけない」と明かしている。
「まだシーズンが始まっていない選手もいますけど、これまでの活動を踏まえ、（ワールドカップの）最終予選、E-１選手権という活動の中で選手を評価して呼びたいです。E-１未招集の中にも良い選手がいて、これから伸びてきそうなプレーヤーを見落とさないようにしっかりとスカウティングしながら決めたいです」
メンバーの軸は欧州組だろうが、そこにJリーガーが何人食い込むかは注目ポイントのひとつだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
