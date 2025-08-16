「明治安田Ｊ１、横浜ＦＣ１−０神戸」（１６日、ノエビアスタジアム神戸）

神戸が５月以来、リーグ戦今季２度目となる痛恨の連敗を喫した。終始押し込みながらも決定機で決めきれず、試合終了間際にクロスからの失点を許し、吉田孝行監督（４８）は「最後は自分たちでバランスを崩した。もったいなかった」と反省の言葉を口にした。

５月に腰の手術を行ったＭＦ武藤嘉紀が、４月２０日の町田戦以来、４カ月ぶりに戦線復帰。後半１４分には大迫、広瀬とともに途中出場を果たした。競り合う場面もあったが、「思ったよりも怖さも取れてプレーできた」と想像よりも不安なくプレーし、「あとは質のところ。下の悪さもあってキック精度が悪かった。もっとチャンスを作らないといけないし、自分自身それができると自負している。違いを出してこそだと思うので、そこは厳しく自分にプレッシャーをかけていきたい」とさらなる上昇を誓った。

上位大混戦の神戸は１試合の負けで、３位から６位に転落。試合後にはサポーターから厳しいブーイングが浴びせられた。武藤は「長く待たせた部分もあるので。ここから結果で返さないといけないし、期待に応えないといけない立場。結果にこだわっていきたい」と強い責任感を強調し、不在だった期間の分までチームに貢献するつもりだ。