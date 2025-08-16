「プロレス・ノア」（１６日、後楽園ホール）

ＧＨＣへビー級選手権試合が行われ、第４８代王者ＫＥＮＴＡが３２分２１秒、ｇｏ ２ ｓｌｅｅｐからの片エビ固めで、丸藤正道から３カウントを奪取。初防衛に成功した。

ノアとともに成長した盟友による至宝戦は１２年ぶり。超満員の大歓声に背中を押された。ＫＥＮＴＡはｇｏ ２ ｓｌｅｅｐのフィニッシュを失敗し、もう一度顔面への打撃からセット。改めて膝蹴撃を決め「技の失敗を感じさせないくらいの“ＫＥＮＴＡ”コールありがとうございます。次はバッチリ決める。オレのｇｏ ２ ｓｌｅｅｐはこんなものではないから」と苦笑い。そして「こんなにたくさんのお客さんの前で丸藤さんと試合ができて、本当に幸せです」と感謝した。

今年２月に１１年ぶりに古巣に再入団を果たし、７月に拳王から１１年６カ月ぶりに至宝を戴冠。挑戦者の丸藤とともに２０００年代前半に「ノアのジュニアは最強です」の言葉を背負いながら切磋琢磨した。ヘビー級に舞台を移し、２００６年１０月に日本武道館で行われた両者のＧＨＣ戦は、歴史的名勝負と今も高く評価される。

この日は異次元の空中技は出ずとも、丸藤は独特の間から巧みなロープワーク、重い逆水平チョップを織り交ぜて奮闘。ＫＥＮＴＡは複数の裸絞めバージョンを展開しながら、前蹴りをカウンターで決めてペースを与えなかった。ｇｏ ２ ｓｌｅｅｐをエメラルド・フロウジョンで切り替えされ追い込まれたＫＥＮＴＡだが、最後は頭部への激しい打撃から、２度目の膝蹴撃で３０分超の熱戦に終止符を打った。

ＫＥＮＴＡはリングで「オジサンがベルトを持っていいのか、と考えたがバカだった。オレが先頭で、まだまだノアを盛り上げていく。安心してオレたちの背中についてきて下さい」と誓った。

丸藤はバックステージで「オレとＫＥＮＴＡがベルトをかけたシングルは最後かもしれないと思ったが、もう一回ＧＨＣにたどり着いてやる。若いやつも外国人も覚悟しとけ。今のオレはまだ強いぞ」と巻き返しを誓った。そして「改めて、ＫＥＮＴＡお帰り」と盟友をたたえた。

引き揚げてきたＫＥＮＴＡは「丸藤さんとやる（ファンの）期待を感じながら、今できることをやりました。若い頃と動きが違うかもしれないし、丸藤さんはオレがｇｏ ２ ｓｌｅｅｐをやり損なうなんて思わなかったと思う。これが衰えか知らんけど、まだまだやり合っていきたい」と、今後の激闘を見据えた。

最後は「結局、オレが何を言いたいかと言うと…」と“お約束”の前置きから「すごいプレッシャーの後の勝利の快感…やっぱりやめられないってこと」と締めくくった。