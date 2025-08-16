柔道女子48キロ級パリ五輪金メダリストの角田夏実（33）が16日までに自身のインスタグラムを更新。シンガポールでのショットを大量投稿し、反響を呼んでいる。

「シンガポール旅.end 体の至る所が筋肉痛で幸せを感じれる3日間になりました！色々教えてくださった方々ありがとうございました！」とつづり、食事中の姿や世界的ブームのキャラクター「LABUBU（ラブブ）」のぬいぐるみを手にした姿、ジムでポーズを決める笑顔のショット、マーライオンとの定番ショットなどを公開。

「初めてのシンガポールのご飯はどれも美味しくて、緑が多い公園での朝のランも最高でした クマちゃん可愛いくてこの場所を何周もぐるぐると」とバディーベアの前での記念写真も投稿した。

フォロワーからは「可愛い」の声が殺到し、「な、なんすかこの彼氏が撮ったみたいな写真はwww」「シンガポール旅の楽しさが伝わってきます」「彼氏目線すぎる写真で可愛い」「ツヨカワアスリートですよね シンガポール料理って美味しいんですね」などのコメントが寄せられた。