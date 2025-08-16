「これ可愛すぎる」「汗かいてもベタつかない！」【GU】おしゃれママの「購入品」って？

きれいめにもカジュアルにも気兼ねなく使えて、おしゃれ見えも叶えたいなら【GU（ジーユー）】アイテムを頼ってみて。今回はおしゃれママの@cococloset128さんと@mario_dozonoさんの「リアル購入品」をチェック。毎日のコーデに気軽に取り入れられて、デザイン性にも満足できそうなアイテムを紹介します。

コーデに一点投入で華やぐふわふわトップス

【GU】「フェザーヤーンニットプルオーバー」\1,990（税込）

@cococloset128さんが「これ可愛すぎ」と絶賛するのは、ふわふわのフェザーヤーン素材が魅力のニットプルオーバー。存在感のある一枚で、シンプルコーデに投入するだけでサマ見えしそうです。肩まわりを程よくカバーできそうなので、二の腕が気になる人にもおすすめ。ナチュラルカラーはベージュ系ボトムスと合わせると、柔らかく上品な印象に。

サラッと穿いてスタイルアップを狙う

【GU】「ドレープワイドパンツZ」\2,990（税込）

@mario_dozonoさんが「汗かいてもベタベタひっつかない」とコメントするパンツ。さらりとして落ち感があり、接触冷感機能付きなので涼しく穿けそうです。ウエスト部分はゴム仕様でリラクシーながら、タック & センタープレス入りできれい見えも狙えるパンツ。大人のきれいめカジュアルコーデにぴったりな一本です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@cococloset128様、@mario_dozono様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M