お笑いタレントで現役医師・しゅんしゅんクリニックP（41）が16日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「町医者が直感でヤバいなと感じる初期症状3選」というタイトルで動画をアップした。

しゅんPは「問診票を見て、この症状が書いてあったら、とりあえず（他の方より）優先して診たいなと思う症状を3つお話しします」と切り出す。

まず1つ目に挙げたのが「高熱＋右下腹部痛。39〜40℃くらいの熱が出ていて、さらに右下が痛いときは急性虫垂炎、すなわち盲腸を疑います。盲腸ならすぐに抗菌薬の点滴をしたいですし、一旦炎症反応の数値も見たいので、まず最初に診て鑑別したいなと思います」

2つ目は「呂律が回らない＋手足が動かない。これは脳梗塞を示唆します。脳の血管が詰まって血液が行かなくなると、脳の細胞が死んでしまうので、呂律が回らなかったり、体の半分が動かしづらくなったりします。こういったときは要注意です。発症時間や条件によっては血栓を溶かすお薬も使えたりしますので、これはヤバそうだなと思ったら、近くの大きい病院に連絡してすぐに搬送します」

そして3つ目は「冷や汗＋胸痛、背部痛。これは心筋梗塞や大動脈解離を疑うのに重要な初見です。ただ胸が痛いだけ、であれば肋間神経痛や帯状疱疹、ストレスなども疑ったりしますが。冷や汗が出るくらい痛い、というときはとりあえず心筋梗塞かどうかを否定しないといけません。なので早めに診察して、心電図やトロポニンTっていうのをまず測定しようと思います」とし、こういった症状があったら「すぐに病院を受診しましょう!」と呼びかけていた。