お笑いコンビ「ハイヒール」モモコ（61）が、16日放送のMBSラジオ「ますます！ハイヒール」（土曜後1・00）に出演し、米国旅行を報告した。

次男がラスベガス在住で、米国に1週間、滞在していたというモモコ。酷暑だったものの、「大阪に着いた瞬間、涼しいと思った」と打ち明けた。

その差は湿気だという。相方のリンゴから「ムッてするやろ？」と尋ねられると、モモコは「（米国は）からっとしてる」と答えた。「ジーパンを洗濯して、表に出したら、ホンマ感覚10秒で乾いた」と笑わせた後、「ホンマは3分くらいかもしれんけど、え？乾いてるやん？くらいやった」と、トークを“盛った”ことを認めた。カラカラの空気のためか、「唇、乾いてて、ずーっとリップを塗ってた」とも打ち明けた。

ロサンゼルスでは、大谷翔平ら日本人選手が所属するドジャースの試合を見たという。ドジャースタジアムでも、モモコを悩ませたのは暑さだった。「ナイターと昼間と両方、見たんやけど、昼間は太ももで肉焼けると思ったな。バーベキューができると思った。日本人は近いから前（の座席を）取ってんねん。外国の方は、そこが日当たると分かってるから、ちゃんと屋根の当たる（日影になる）ところを取ってる」。暑さのあまり、モモコらもせっかく取った座席を断念。「せっかくあそこ買うたのに〜って言いながら後ろにおった」と振り返った。