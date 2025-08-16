¡Ø¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¤Î¤Ò¤È¤ê3Ìò½÷Í¥¡¦¿·ÅÄÅí»Ò¤¬¸ì¤ë½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Îµ²±¡Ö¡ØÌÌÀÑ¤¬¾®¤µ¤¤¡ª¤³¤ì¤òÃå¤ë¤Î¤«¡ª¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ë¡Ö½é¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÅö»þ¤ÎÁÛ¤¤¤òÊ¹¤¯Ï¢ºÜ¡¢¡Ø½é¥°¥é¥Ó¥¢Êª¸ì¡ÁMy First Gravure Story¡Á¡Ù¡£º£²ó¤Ï¡ØË½ÂÀÏºÀïÂâ¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¤Î¤Ò¤È¤ê3Ìò½÷Í¥¡¦¿·ÅÄÅí»Ò¡Ê¤¢¤é¤¿¡¦¤â¤â¤³¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÁ°ÊÔ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·ÅÄÅí»Ò¤Î½é¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢
¿·ÅÄ¤µ¤ó¤Ï9ºÐ¤«¤é»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢°ì»þ³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Ê¤¬¤é¤â½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2022Ç¯¤«¤é¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡ØË½ÂÀÏºÀïÂâ¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼ãºÊ¡¢Îø¿Í¡¢¤µ¤é¤ËÅ¨¤Î²ø¿Í¤È¤¤¤¦3Ìò¤ò±é¤¸ÀÚ¤êÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2022Ç¯49¡¦50¹æ¤ÇÈäÏª¡£¤½¤Î²ÄÎù¤Ç¸«»ö¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤ÁÏÃÂê¤Ë¡£¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ë¤Ï¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë3ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤êÅÐ¾ì¡£
¸½ºß¤Ï´Ú¹ñ¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¥Ó¥Ç¥ª¥¯¥ê¥Ã¥×¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤«¤é¡¢»£±Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2022Ç¯49¡¦50¹æ¡Ê»£±Æ¡¿ÃæÂ¼ÏÂ¹§¡Ë¤è¤ê
¡¼¡¼¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡ØË½ÂÀÏºÀïÂâ¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¡Ê2022¡Á2023¡Ë¤Ç¤Ò¤È¤ê3Ìò¤ò±é¤¸¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¿·ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£¸½ºß¤Ï´Ú¹ñ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£
¿·ÅÄ¡¡¤Ï¤¤¡£30ºÐ¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢²¿¤«¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¤Î¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î³èÆ°¡£ÆÈ³Ø¤Ç²ñÆÀ¤·¤¿´Ú¹ñ¸ì¤ò»È¤¤¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤«»î¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é»öÌ³½ê¤òÃµ¤·¤Æ¡£¹¬±¿¤Ë¤â´Ú¹ñ¤Ç¤â¡Ø¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¼õ¤«¤Ã¤Æ´Ú¹ñ¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë3¥ö·î´Ö½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÁÕ¸ù¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æµ°Æ»¤Ë¾è¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï°ìÇ¯¤ÎÂçÈ¾¤ò´Ú¹ñ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ï¡¢½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤½¤ÎÁ°¸å¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¿·ÅÄ¤µ¤ó¤Ï»ÒÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¿·ÅÄ¡¡9ºÐ¤Î¤È¤¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¡¢19ºÐ¤Þ¤Ç»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï»ÒÌò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥â¥Ç¥ë¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Êì¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ò¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡£¤À¤±¤É¤¢¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÂæËÜÆÉ¤ß¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤éÍÎÉþ¤è¤ê¡¢¿Í¤ÎÆâÌÌ¤ò¤É¤¦¸«¤»¤ë¤«¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê½÷Í¥¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡Ö19ºÐ¤Þ¤Ç½êÂ°¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°ìÅÙ¼¤á¤é¤ì¤¿¡©
¿·ÅÄ¡¡¤Ï¤¤¡£»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÁáÂà¡¦ÃÙ¹ï¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤«¤é±¢¸ý¤ä°¸ý¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÀº¿ÀÅª¤Ë¥¥Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤ÊÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤À¤«¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¼õ¤«¤é¤Ê¤¤¡£¼«¿®¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê»öÌ³½ê¤òÂà½ê¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ï·ÝÇ½³èÆ°¤È¤ÏÌµ±ï¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ4Ç¯À¸»þ¤Ë¤Ï½¢³è¤·¤Æ¡¢°ìÈÌ´ë¶È¤ÎÆâÄê¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¤³¤ÎÀè¡¢²¿½½Ç¯¤ÈÆ¯¤¯¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£
¡¼¡¼½÷Í¥¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¿´»Ä¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©
¿·ÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤è¤¯´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é......¡×¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦¡£¤É¤³¤«¤Ç¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²¡¤·»¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÊì¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¼Çµï¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
¿·ÅÄ¡¡²÷¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À20ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥¯¤â¤¢¤ë¤«¤éÇØ¿å¤Î¿Ø¤Ç¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¤è¤È¡£
¡¼¡¼³Î¤«¤Ë¡£¾®¤µ¤¤¤³¤È¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê10Âå¤¬ÂçÀª¤¤¤ëÃæ¡¢20Âå¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤ËÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¿·ÅÄ¡¡¤Ï¤¤¡£¤¿¤À»ä¡¢¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤µ¤ó¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà½÷¤â»ÒÌò¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¶ìÇº¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡£Èà½÷¤ß¤¿¤¤¤Ë¤È¤¤¤¦¤È¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤â¤Þ¤ê¤«¤µ¤ó¤Ë°ìÊâ¤Ç¤â¶á¤Å¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î°ì¿´¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨Åö»þ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤â¤¢¤ê¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤±¤É......¡£
¡¼¡¼¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ØË½ÂÀÏºÀïÂâ¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¤À¤Ã¤¿¤È¡£
¿·ÅÄ¡¡·ë¶É¡¢2Ç¯´Ö¤Û¤É¤Û¤È¤ó¤É²¿¤â·è¤Þ¤é¤º¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤Î»Å»ö¤È¤Ï±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤³¤ì¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÄü¤á¤è¤¦¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¼õ¤«¤Ã¤Æ¡ª¡¡¤â¤¦Èô¤Ó¾å¤¬¤ë¤Û¤É´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¼¡¼¡Ø¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¦ðµÌî¤Ä¤è¤·¤ÎºÊ¡¦¤ß¤Û¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¸¤ÄÍÍã¤ÎÎø¿Í¡¦²ÆÈþ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÅ¨¤Î²ø¿Í"½Ã¿Í"¤È¤Ò¤È¤ê3Ìò¤ò±é¤¸¡¢²ÄÎù¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âºÇ½é¤Ï¤½¤ó¤ÊÊ£¿ô¤ÎÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¿·ÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Î±ü¤µ¤óÌò¤È¤À¤±Ê¹¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬2Ìò¤È¤Ê¤ê3Ìò¤Ë¡£¤·¤«¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÀµÄ¾¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï²¿¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¸ÍÏÇ¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¤·¤Ã¤«¤ê¤È±é¤¸Ê¬¤±¤ò¡©
¿·ÅÄ¡¡´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£À¼¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¤ß¤Û¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢²ÆÈþ¤Ï±ð¤Î¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿½Ã¿Í¤ÏÀÊÌ¤òÄ¶¤¨¤¿Â¸ºß¤Ç¤¢¤ëÉ½¸½¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Äã¤¤À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤Ê¤É¡£¤¿¤À¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏÊ£»¨¤Ç¤¹¤·¡¢Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¹Í¤¨²á¤®¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¡¢°ìÌò°ìÌò¤ò´°Á´¤ËÊ¬¤±¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÈ¿¶Á¤âÂç¤¤¯¡¢Ëè²ó¤ÎÊüÁ÷Ä¾¸å¤Ï"¤Ê¤Ä¤ß¤ÛÌäÂê"¤¬¥È¥ì¥ó¥É¥ï¡¼¥ÉÆþ¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¼¡¼¿·ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ø¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ï¡©
¿·ÅÄ¡¡¤ä¤Ï¤êÂçÀª¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¡¹¤¬¤¤¤Æ¤ÎºîÉÊ¡£¼«Ê¬¤âÀÕÇ¤¤È¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ±é¤¸¤ëÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤½¤ó¤Ê»£±Æ¤ËÆü¡¹Îå¤àÃæ¡¢¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¿·ÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤ÏÌµ±ï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â25ºÐ¤Îº¢¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Î°ìÉô¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¥°¥é¥Ó¥¢¼«ÂÎ¡¢¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¿·ÅÄ¡¡¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ø¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¤Á¤ã¤ó¡¢µÜºê¤¢¤ß¤µ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ò¸«¤¿¤¯¤é¤¤¡£¤¢¤È¹âºê¤«¤Ê¤ß¤Á¤ã¤ó¤¬Í§¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤Î¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡¼¡¼»£±ÆÁ°¡¢¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤Ê¤É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡©
¿·ÅÄ¡¡»ä¤ÏÆÃ¤ËÊ¢¶Ú¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿©»ö¤ò¹µ¤¨¤¿¤ê¡¢¥¸¥à¤ËÄÌ¤Ã¤ÆÃÃ¤¨¤ë¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À»öÌ³½ê¤«¤é¤ÏÁé¤»²á¤®¤Æ¤â¥À¥á¤À¤è¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ìÂÎ¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤ÎÂÎ·¿¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£
¡¼¡¼»£±Æ¸½¾ì¤Ç¿åÃå¤Ê¤É°áÁõ¤ò¸«¤¿»þ¤Î¿´¶¤Ï¡©
¿·ÅÄ¡¡¡ÖÌÌÀÑ¤¬¾®¤µ¤¤¡ª ¤³¤ì¤òÃå¤ë¤Î¤«¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¿åÃå¤òÃå¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡©
¿·ÅÄ¡¡Í§Ã£¤È³¤¤ä¥×¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡£¤À¤«¤é¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ç¤·¤¿¡£
¡¼¡¼ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤Ï¡©
¿·ÅÄ¡¡¤â¤Î¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½²¼Ãå»Ñ¤ò¿ÍÁ°¤Ç¸«¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ÈÌòÊÁ¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿·ÅÄÅí»Ò¡×¤È¤·¤Æ²¿¤«¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡£»ä¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤Þ¤À¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¤¸¤ã¤¢¶ÛÄ¥¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤¬¤´¤Á¤ãº®¤¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¡£
¿·ÅÄ¡¡¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦ÀµÄ¾¡¢²¿¤¬¤Ê¤ó¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£»£±ÆÃæ¤Î¤³¤È¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤Æ¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¡¢ÃÊ¡¹³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£
¡¼¡¼ÆÃ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤Ï¡©
¿·ÅÄ¡¡ÎÐ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¡¢ÎÐ¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£À¸ÃÏ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âåºÎï¤À¤·¡¢¸«¤¿½Ö´Ö¡Ö¤³¤ì¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãå¤¿½Ö´Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤Ê¬¤¬¹âÍÈ¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2022Ç¯49¡¦50¹æ¡Ê»£±Æ¡¿ÃæÂ¼ÏÂ¹§¡Ë¤è¤ê
¡¼¡¼¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Ç³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£·ÇºÜ»ï¡Ê¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2022Ç¯49¡¦50¹æ¡¿11·î21ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÏÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡©
¿·ÅÄ¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡£´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë»¨»ï¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¤Ç¡£ËÜÅö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤â»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¡¼¡¼¡Ø¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤´Í÷¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©
¿·ÅÄ¡¡ðµÌîÌò¤ÎÎëÌÚ¹ÀÊ¸¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤ÆÇã¤¤¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¡¼¡ª¡ª¾È¾Ð¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼ÌòÊÁ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ç¤¹¤·¡¢¾È¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿·ÅÄ¡¡¤¢¤È¡¢¸½¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Î»£±Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÇ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤µ¤é¤±½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Àµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î³Ì¤¬ÇË¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤Ò¤È¤ÄÀ®Ä¹¤·¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¿·ÅÄÅí»Ò¡Ê¤¢¤é¤¿¡¦¤â¤â¤³¡Ë¡¡
1996Ç¯6·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹161Ñ¡¡
¼ñÌ£¡áÍî¸ì¡¢ÍÎ´Û½ä¤ê¡¢¸½Âå¥¢¡¼¥È¡¡
ÆÃµ»¡á¿å±Ë¡¢±Ñ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¡
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡á¤«¤º¤Î¤³¡¡
°¦¾Î¡á¤â¤â¤Ã¤Æ¤£¡¡
¡»¡ØË½ÂÀÏºÀïÂâ¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤ËðµÌî¤ß¤Û¡¿ÁÒ»ý²ÆÈþ¡¿½Ã¿Í¡Ê¥¸¥å¡¼¥È¡ËÌò¤Ç½Ð±é¡£¸½ºß¤Ï´Ú¹ñ¤òµòÅÀ¤Ë½÷Í¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£¥Ó¥Ç¥ª¥¯¥ê¥Ã¥×¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°X¡Ú@momoko_arata¡Û¡¡
¡Ø¥É¥ó¥Ö¥é°ì¿Í»°Ìò½÷Í¥¡¢½é¥°¥é¥Ó¥¢¡Ù ¿·ÅÄÅí»Ò »£±Æ¡¿ÃæÂ¼ÏÂ¹§ ²Á³Ê¡¿1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë µÇ°¤¹¤Ù¤½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¼ý¤á¤¿°ìºý¡£ËÜÊÔ¤Ç¤Ï½é¿åÃå&¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤òÈäÏª¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¡¢±ð¤á¤¯»ÅÁð¡£¤É¤Î½Ö´Ö¤âÈþ¤·¤¤¡£¿¨¤ì¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¶á¤¤µ÷Î¥´¶¤Ë¤Ï¡¢»×¤ï¤º¤È¤¤á¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÂçÌîÃÒ¸Ê¡¡»£±Æ¡¿²®¸¶Âç»Ö