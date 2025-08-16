AIペプチド配合！＆be UVプライマーが進化して登場

河北裕介プロデュースの＜＆be（アンドビー）＞から、累計販売120万本※1の大人気下地が進化。2025年8月29日（金）より、AIが導き出した新ペプチド「PeptiYouth (TM)※2」を日本初配合した「＆be UVプライマーリッチモイスト」が全国発売されます。同日、持ち運びに便利なミニサイズも数量限定で登場。3色展開で、ハリ・ツヤ・透明感を叶える“下地以上”の逸品です。

AIが導き出した新ペプチド配合の進化系プライマー

リニューアルの最大の特徴は、600万種類以上のペプチドデータからAIが導き出した次世代ペプチド「PeptiYouth (TM)※2」の日本初配合。

うるおいで満たし、ふっくらとしたハリと光をまとうツヤ肌へ導きます。

さらに自然由来指数92％※4のやさしい処方で、敏感肌パッチテスト・ノンコメド試験済み※。石けんとお湯で簡単オフでき、日常使いにもぴったりです。

【夢月監修】アイライナー新時代♡全4色で誰でもアイドル級の目元へ

全3色のカラーバリエで叶える理想の肌印象

「＆be UVプライマーリッチモイスト」はSPF50+・PA++++の高UVカット力を備えながら、3色それぞれ異なる魅力を発揮。

スタンダードはゴールド＆シルバーパールで生き生きとした肌へ。

ピーチグロウはピンクパールで血色感をプラス。

スカイグロウはブルーパールで透明感を演出。36g各3,080円（税込）に加え、ミニサイズ15g各1,650円（税込）も限定登場します。

河北メイクの真骨頂♡ツヤ美肌の秘密

河北が大切にしてきた“レフ板発想”をベースに、毛穴や色ムラを自然にカバーしながら光を集める仕上がりに。

各色に合わせた美容成分を配合し、メイクをしながらスキンケア効果も叶えます。

スタンダードには持続型ビタミンC誘導体、ピーチグロウにはビタミンB5誘導体、スカイグロウにはCICA成分をプラス。メイク中も肌をいたわります♪

※1 ＆be調べ、自社既存品と比較

※2 ISO16128に基づく

※4 角質層まで

新しいUVプライマーで毎日のメイクをもっと楽しく

“下地以上”の仕上がりを叶える「＆be UVプライマーリッチモイスト」。AI技術とボタニカル成分の融合で、ハリ・ツヤ・透明感を自在に演出します。

お出かけの日もおうちメイクの日も、気分やファッションに合わせてカラーを選べるのが嬉しいポイント。河北裕介が提案する、軽やかで美しいベースメイクをぜひあなたの毎日に♡