¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û¹âÀî³Ø±à¡¦¼ãÆ£²ê¶õ¤Ï£µ¿Í·»Äï¤ÎËö¤Ã»Ò¡¡·»£´¿Í¤¬Äï¤ËÂ÷¤·¤¿¹Ã»Ò±à¤Ø¤ÎÌ´
¢¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£±£±Æü¡¡¢¦£³²óÀï¡¡ÆüÂç»°£¹¡½£´¹âÀî³Ø±à¡Ê£±£¶Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë¤¬ÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤ËÇË¤ì¡¢½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ½é¤Î£¸¶¯Æþ¤ê¤òÆ¨¤·¤¿¡£½é²ó¤ËÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢Ä¾¸å¤Ë£µÅÀ¤ò¸¥¾å¤·ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÎÝÂ¦¥¢¥ë¥×¥¹¤Ë¡¢¤Ò¤È¤¤ïÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë£²¿Í¤ÎÃËÀ¤¬¤¤¤¿¡£¹âÀî³Ø±à¤Ç£±ÈÖÂÇ¼Ô¤òÃ´¤¦¼ãÆ£²ê¶õÍ··â¼ê¡Ê¤Ò¤½¤«¡¦£²Ç¯¡Ë¤Î·»¤ÇÄ¹ÃË¤ÎÎæ²»¡Ê¤Ï¤¤¤Í¡Ë¤µ¤ó¡Ê£²£¶¡Ë¤È¡¢¼¡ÃË¤ÎÐÔÊâ¡Ê¤Õ¤æ¤¦¡Ë¤µ¤ó¡Ê£²£³¡Ë¤À¡£Äï¤ÎÍº»Ñ¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢¸Î¶¿¡¦¹Åç¤«¤é¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¼ãÆ£¤Ï£µ¿Í·»Äï¤ÎËö¤Ã»Ò¡£Îæ²»¤µ¤ó¡¢ÐÔÊâ¤µ¤ó¤È¡¢¤³¤ÎÆüÍè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿£³ÃË¡¦µ¨É¢¡Ê¤«¤·¤å¤¦¡Ë¤µ¤ó¡Ê£²£±¡Ë¡¢£´ÃË¡¦Í·Ìï¡Ê¤¯¤°¤ß¡Ë¤µ¤ó¡Ê£±£¹¡Ë¤Î£´¿Í¤Î·»¤ò¤â¤Ä¡££´¿ÍÁ´°÷¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¹»µå»ù¤À¤Ã¤¿¡£Îæ²»¤µ¤ó¤Ï²¬»³ÍýÂçÉÕ¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤¬¡¢£±Ç¯»þ¤Ë¹ø¤ò¤±¤¬¡£°úÂà¤Þ¤Ç¼£ÎÅ¤¬Â³¤¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÐÔÊâ¤µ¤ó¤â²¬»³ÍýÂçÉÕ¤Ë¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤ÎÌÔ°Ò¤Ë¤è¤ê£³Ç¯»þ¤Î²Æ¤ÎÂç²ñ¤¬Ãæ»ß¤Ë¡£²ù¤·¤µ¤ò¤É¤³¤Ë¤â¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¹Ã»Ò±à¤Ø¤ÎÌ´¤òÄü¤á¤¿¡£¤½¤ó¤Ê·»¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Äï¡¦²ê¶õ¤Ï´õË¾¤Î¸÷¤À¡££²Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é£±ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ»³¸ýÂç²ñ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â£²°ÂÂÇ¤È³èÌö¤·¡¢½é²ó¤Ë¤ÏÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤¬Ì´¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÎæ²»¤µ¤ó¡£ÐÔÊâ¤µ¤ó¤â¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇ¯¤Ï¹Ã»Ò±à¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Í¾·×¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö²ê¶õ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¡Ö¿¢Êª¤Ï¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È²ê¤ò½Ð¤·¡¢¶õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡£Ã¯¤Ë¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¡¢ÅØÎÏ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Ò¤Ë°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÉã¡¦ÂçÍ´¤µ¤ó¤¬´ê¤¤¤ò¹þ¤á¡¢¤Ä¤±¤¿Ì¾Á°¤À¡£Îò»Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Á°ÅçÌ©¤ÎÌ¾Á°¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£·»£´¿Í¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤âÆ±ÍÍ¡¢¡Ö´Á»ú¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÌ¾Á°¤Ë°ÕÌ£¤Å¤±¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÂçÍ´¤µ¤ó¤Î´ê¤¤¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àï¤¤¤Ë¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢²ê¶õ¤ÎÊª¸ì¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£²ÈÂ²¤ÎÌ´¤ò¾è¤»¡¢¶õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤Î²ê¤òÂç¤¤¯¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊËÌÂ¼¡¡Í¥°á¡Ë