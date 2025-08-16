ブライトンvsフルハム スタメン発表
[8.16 プレミアリーグ第1節](AMEXスタジアム)
※23:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 27 マッツ・ビーファー
DF 29 マクシム・デ・カイパー
MF 11 ヤンクバ・ミンテ
MF 17 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 33 マット・オライリー
FW 10 ジョルジニオ・ルター
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 21 オリヴィエ ボスカリ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 34 ヨエル・フェルトマン
DF 42 ディエゴ・コッポラ
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 20 ジェームズ・ミルナー
MF 25 ディエゴ・ゴメス
FW 18 ダニー・ウェルベック
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[フルハム]
先発
GK 1 ベルント・レノ
DF 2 ケニー・テテ
DF 3 カルビン・バッシー
DF 5 ヨアキム・アンデルセン
DF 15 ホルヘ・クエンカ
MF 8 ハリー・ウィルソン
MF 16 サンダー・ベルゲ
MF 17 アレックス・イウォビ
MF 20 サシャ・ルキッチ
MF 24 ジョシュ・キング
FW 7 ラウール・ヒメネス
控え
GK 23 バンジャマン・ルコルト
DF 21 ティモシー・カスターニュ
DF 31 イサ・ディオプ
MF 6 ハリソン・リード
MF 10 トム・ケアニー
MF 18 アンドレアス・ペレイラ
MF 32 エミール・スミス・ロウ
FW 9 ロドリゴ・ムニス
FW 11 アダマ・トラオレ
監督
マルコ・シウバ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
