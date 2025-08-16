キュウソネコカミ、新曲「変な踊り」配信リリース決定
ロックバンド・キュウソネコカミ結成15周年を記念した新曲「変な踊り」が、9月3日（水）に配信リリースされる。
2025年で結成15周年というアニバーサリー第1弾「変な踊り」には、「決められた振り付けではなく、自分なりの動きで楽しんでほしい」というメッセージが込められている作品で、開催中の47都道府県ツアー＜感謝の鼠回り＞でもすでに披露され、ファンの間では早くも人気曲となっている楽曲だ。
リリースにあわせてApple MusicとSpotifyでPre-add／Pre-saveキャンペーンも実施されており、期間中にライブラリ追加予約を行うと、「変な踊り」ジャケットデザイン壁紙とオリジナルデザイン壁紙がプレゼントされる。
キュウソネコカミ Digital SG「変な踊り」
2025年9月3日（水）配信スタート
https://jvcmusic.lnk.to/Henna_Odori
■Pre-add／Pre-saveキャンペーン
期間：2025年8月16日（土）21:00〜9月3日（水）23:59
対象：Apple Music／Spotify
詳細・参加：https://www.toneden.io/v-dd/post/henna-odori
＜キュウソネコカミ 結成15周年47都道府県ツアー「感謝の鼠回り」＞
キュウソネコカミ 結成15周年47都道府県ツアー「感謝の鼠回り」（前半）
2025年8月19日（火） 青森・Quarter 18:30/19:00 ※ワンマン
2025年8月21日（木） 前橋・DYVER 18:30/19:00 w/TOTALFAT
2025年8月22日（金） 甲府・CONVICTION 18:30/19:00 w/TOTALFAT
2025年9月18日（木） 札幌・PENNY LANE24 18:15/19:00 ※ワンマン
2025年9月20日（土） 帯広・MEGA STONE 17:30/18:00 w/フレデリック
2025年9月21日（日） 旭川・CASINO DRIVE 17:30/18:00 w/フレデリック
キュウソネコカミ 結成15周年47都道府県ツアー「感謝の鼠回り」（後半）
2025年10月1日（水） 東京・渋谷Spotify O-EAST 18:00/19:00 ※ゲスト後日発表
2025年10月2日（木） 埼玉・HEAVEN’S ROCKさいたま新都心VJ-3 18:30/19:00 w/the telephones
2025年10月9日（木） 宮崎・宮崎LAZARUS 18:30/19:00 ※ワンマン
2025年10月11日（土） 鹿児島・CAPARVO HALL 17:30/18:00 ※ゲスト後日発表
2025年10月12日（日） 熊本・B.9 V1 17:30/18:00 ※ワンマン
2025年10月15日（水） 京都・KYOTO MUSE 18:15/19:00 w/10-FEET
2025年10月17日（金） 岡山・YEBISU YA PRO 18:30/19:00 w/BLUE ENCOUNT
2025年10月18日（土） 広島・CLUB QUATTRO 17:15/18:00 w/BLUE ENCOUNT
2025年10月22日（水） 秋田・Club SWINDLE 18:30/19:00 w/四星球
2025年10月23日（木） 盛岡・CLUB CHANGE WAVE 18:30/19:00 w/四星球
2025年10月29日（水） 愛知・池下CLUB UPSET 18:30/19:00 w/THE BAWDIES
2025年10月30日（木） 三重・松坂M’AXA 18:30/19:00 w/THE BAWDIES
2025年11月3日（月・祝） 大阪・GORILLA HALL OSAKA 17:00/18:00 ※ゲスト後日発表
2025年11月6日（木） 金沢・EIGHT HALL 18:00/19:00 ※ワンマン
2025年11月8日（土） 新潟・LOTS 16:30/17:30 w/Union Square Garden
2025年11月9日（日） 長野・CLUB JUNK BOX 17:30/18:00 w/夜の本気ダンス
2025年11月15日（土） 福岡・小倉FUSE 17:30/18:00 w/HERO COMPLEX
2025年11月16日（日） 山口・周南RISING HALL 17:15/18:00 w/HERO COMPLEX
2025年11月20日（木） 和歌山・CLUB GATE 18:30/19:00 w/HEY-SMITH
2025年11月22日（土） 徳島・club GRINDHOUSE 17:30/18:00 w/THE BACK HORN
2025年11月23日（日） 愛媛・松山WstudioRED 17:30/18:00 w/THE BACK HORN
2025年11月29日（土） 鳥取・米子laughs 17:30/18:00 w/忘れらんねえよ
2025年11月30日（日） 島根・松江canova 17:30/18:00 w/忘れらんねえよ
2025年12月6日（土） 佐賀・GEILS 17:30/18:00 ※ゲスト後日発表
2025年12月7日（日） 大分・Drum Be-0 17:30/18:00 ※ゲスト後日発表
2025年12月9日（火） 長崎・Drum Be-7 17:30/18:00 w/礼賛
2026年1月17日（土） 高知・X-pt. 17:30/18:00 ※ゲスト後日発表
2026年1月18日（日） 香川・festhalle 17:30/18:00 ※ゲスト後日発表
2026年1月25日（日） 兵庫・music zoo KOBE 太陽と虎 17:30/18:00 w/171
2026年1月31日（土） 沖縄・桜坂セントラル 17:30/18:00 ※ワンマン
2026年3月21日（土） 極楽鼠浄土2026＠インテックス大阪
http://kyusonekokami.com/
＜キュウソネコカミ 結成15周年記念 ONEMAN LIVE!! -ALL TIME BEST 俺たちずっとイキがいいのだ-＞
2025年9月4日（木）
＠大阪・なんばHatch
open 18:00 / start 19:00
1F スタンディング(整理番号付) ￥5,000 (税込/ドリンク別)
学割￥4,200 (税込/ドリンク別)
2F 指定席 ￥5,500 (税込/ドリンク別)
学割￥4,700 (税込/ドリンク別)
ぴあ：https://w.pia.jp/t/kyuso-alltimebest/
e+：https://eplus.jp/kyuso-alltimebest/
ローソン：https://l-tike.com/kyuso-alltimebest/
キュウソネコカミ オフィシャルHP：http://kyusonekokami.com/
X(Twitter)： https://twitter.com/KYUSO_NEKOKAMI
Instagram：https://www.instagram.com/kyuso_official
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@kyusonekokami
TikTok：https://www.tiktok.com/@kyuso_official
ネズミくん公式TikTok：https://www.tiktok.com/@nezumikun_kyuso