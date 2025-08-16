神戸が痛すぎる連敗…後半AT劇的弾で横浜FCが連敗を7でストップ
[8.16 J1第26節 神戸0-1横浜FC ノエスタ]
ヴィッセル神戸が痛い敗戦を喫した。最低でも勝ち点1を積み上げるかと思われた後半アディショナルタイム4分に横浜FCにカウンターを許すと、FW櫻川ソロモンの抜け出しからクロスをFW伊藤翔に押し込まれた。
神戸にとっては判定も味方しない試合だった。エリア内でハンドがあったのではないかというプレーにVARのチェックや、オン・フィールド・レビューも入ったが、神戸にPKが与えられることはなかった。
神戸は今季2度目の連敗。順位は3位から6位にまで後退。降格圏の横浜FCを相手に痛すぎる一敗となった。
一方の横浜FCは、連敗が7で止まった。J1での勝利は5月17日の湘南戦以来。四方田修平前監督を解任し、三浦文丈氏を監督に昇格させて迎えた2試合目で、待望の勝ち点3を獲得した。
ヴィッセル神戸が痛い敗戦を喫した。最低でも勝ち点1を積み上げるかと思われた後半アディショナルタイム4分に横浜FCにカウンターを許すと、FW櫻川ソロモンの抜け出しからクロスをFW伊藤翔に押し込まれた。
神戸にとっては判定も味方しない試合だった。エリア内でハンドがあったのではないかというプレーにVARのチェックや、オン・フィールド・レビューも入ったが、神戸にPKが与えられることはなかった。
神戸は今季2度目の連敗。順位は3位から6位にまで後退。降格圏の横浜FCを相手に痛すぎる一敗となった。
一方の横浜FCは、連敗が7で止まった。J1での勝利は5月17日の湘南戦以来。四方田修平前監督を解任し、三浦文丈氏を監督に昇格させて迎えた2試合目で、待望の勝ち点3を獲得した。