互いに連敗ストップ…最下位新潟と8位川崎Fが1-1のドロー
[8.16 J1第26節 新潟 1-1 川崎F デンカS]
J1第26節が16日に開催され、デンカビッグスワンスタジアムで対戦した20位アルビレックス新潟と8位川崎フロンターレは1-1で引き分けた。
先手を取ったのはホームの新潟。前半7分、FWブーダのパスをMFマテウス・モラエスがヒールで落とし、MF白井永地が右足のミドルシュートをゴール左下に決めた。
しかし、前半アディショナルタイム1分に川崎Fが追い付く。左CKからのこぼれ球をペナルティエリア右のMF伊藤達哉が拾い、コントロールから右足でゴール左下に突き刺した。
今夏に柏レイソルから完全移籍した白井は、加入後3試合目で初得点をマーク。伊藤は3戦ぶりとなる今季4ゴール目を挙げた。
後半はスコアが動かず、1-1で終了のホイッスル。新潟は連敗を6で、川崎Fは連敗を2で止めた。
J1第26節が16日に開催され、デンカビッグスワンスタジアムで対戦した20位アルビレックス新潟と8位川崎フロンターレは1-1で引き分けた。
先手を取ったのはホームの新潟。前半7分、FWブーダのパスをMFマテウス・モラエスがヒールで落とし、MF白井永地が右足のミドルシュートをゴール左下に決めた。
しかし、前半アディショナルタイム1分に川崎Fが追い付く。左CKからのこぼれ球をペナルティエリア右のMF伊藤達哉が拾い、コントロールから右足でゴール左下に突き刺した。
今夏に柏レイソルから完全移籍した白井は、加入後3試合目で初得点をマーク。伊藤は3戦ぶりとなる今季4ゴール目を挙げた。
後半はスコアが動かず、1-1で終了のホイッスル。新潟は連敗を6で、川崎Fは連敗を2で止めた。