今夏加入の角田涼太朗&D・デイビッドがいきなりゴール! 横浜FMが敵地で清水を3発撃破
[8.16 J1第26節 清水 1-3 横浜FM アイスタ]
J1第26節が16日に行われ、18位横浜F・マリノスは敵地で13位清水エスパルスに3-1で勝利した。一時大雨に見舞われたゲームを制し、2試合ぶりの白星。残留圏内の17位湘南ベルマーレとの勝ち点差を「1」に縮めた。
横浜FMは今夏にカーディフ(イングランド)から約1年半ぶりに復帰加入したDF角田涼太朗、マッカビ・ハイファ(イスラエル)から新加入したイスラエル代表FWディーン・デイビッドをそろってスタメン起用。前半16分に均衡を破った。
右CKの流れから攻撃を続け、ペナルティエリア右に走り込んだDF加藤蓮が低いクロス。攻め残っていた角田が右足で押し込み、復帰初戦でゴールを挙げた。
前半29分にはMF渡辺皓太のスルーパスからD・デイビッドがGK梅田透吾との1対1を迎える。左足で冷静にネットを揺らし、デビュー戦で加入後初ゴールを記録した。
さらに後半35分、MFジャン・クルードが相手のハイラインの背後を突くスルーパス。FW谷村海那が抜け出すと、GK梅田との1対1から左足で股を抜くシュートを決め、3-0とした。
清水は途中投入のMF乾貴士やFW北川航也らを中心に反撃を試みる。後半45分には途中出場DF山原怜音の左からの折り返しを北川が左足で押し込み、1点を返す。しかし、そのままタイムアップとなり、3試合ぶりの黒星を喫した。
