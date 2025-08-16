Mrs. GREEN APPLE 大森元貴（Vo/Gt）が、新曲「夏の影」のMVをはじめ、様々なオフショットをInstagramに投稿している。

（関連：【画像】バス停でアイスを食べる大森元貴）

『キリン 午後の紅茶』のCM「夏の影」編のために書き下ろされた「夏の影」。MVには日本の美しい風景の中で夏を堪能するメンバーの自然体な表情が収められている。大森はバス停と思われる場所でアイスを食べる姿のほか、自然豊かな中でカメラを向けられながら目を瞑る様子をアップ。

また、若井滉斗（Gt）も同様にMVオフショットを投稿しており、「#夏の影」「#わかいのなつやすみ2」のハッシュタグを添えて、民家の周りを半袖半ズボンで歩く姿や扇風機、スイカ、橋といった夏を感じさせる写真を多数ポストしている。

コメント欄には、「夏元貴ありがとうございます。」「色んな表情の元貴くん どれも素敵です」「顔何個持ってるんですか？」「肌がツヤツヤすぎて羨ましい」といったファンからの声が寄せられている。

（文=リアルサウンド編集部）